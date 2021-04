Rejse- og flybranchen har mere eller mindre været lukket under coronapandemien. Det afspejler sig i priserne, mener eksperter, der anbefaler at bestille nu, hvis du vil gøre dig et scoop.

Afgang 13. maj til Malta med fly og hotel for 1.080 kroner.

Afgang 14. juni til Grækenland. Pris? 1.345 kroner for fly og hotel.

Og en rejse til Portugal i juli eller august for 2.500 kroner med fly og hotel samt generelle priser til syden i juni for 1.500 kroner.

Gran Canaria kan fra sommer byde velkommen til danske turister. Foto: Henning Bagger Vis mere Gran Canaria kan fra sommer byde velkommen til danske turister. Foto: Henning Bagger

Disse er blot for at nævne et par af de gode tilbud, man lige nu kan se på diverse bookinghjemmesider i forbindelse med sommerferien. Priser, der er helt ud over det sædvanlige, mener Ole Stouby, der er direktør for prissammenligningssiden travelmarket.dk.

»Det er ganske attraktivt, må jeg sige. Jeg har aldrig set det så billigt som på nuværende tidspunkt. Det er helt usædvanligt,« siger han og tilføjer:

»Hvis forbrugerne tør, bliver det en fest, og rejseselskaberne giver i år bedre vilkår end nogensinde for ændring og annullering af rejsen på grund af corona.«

Der er kommet godt gang i bookingerne, siden alle partier i Folketinget med undtagelse af Nye Borgerlige har åbnet for en sommerferie i udlandet.

De tre billigste destinationer i maj, juni og juli Maj 17.5. Parga, Grækenland, Bella Vista, 3***, afrejse København, kr. 1.548

21.5. Mellieha, Malta, Solana Hotel & Spa, 4****, afrejse Billund, kr. 1.115

22.5. Mallorca, Spanien, Amapola, 3***, afrejse Billund kr. 2.398 (All-inclusive)

Juni 14.6. Parga, Grækenland, Villa Perivoli, 3***, afrejse København, kr. 1.345

12.6. Rhodos, Grækenland, Evita Beach, 3***, afrejse København, kr. 2.798 (All-inclusive)

17.6. Baska Voda, Kroatien, Villa Juric, 4***, afrejse København, kr. 1.395

Juli 7.7. Toscana, Italien, Antica Dimora, 4***, afrejse København, kr. 2.275

9.7. Bugibba, Malta, Topaz Hotel, 3***, afrejse Billund, kr. 2.450

14.7. Lloret de Mar, Spanien, Hotel Cleopatra Spa, 4****, afrejse Hamborg, kr. 2.330 Priserne er fundet på prissammenligningssiden travelmarket.dk ved et pristjek d. 16. april. Alle rejser med fly inkl. ophold i 8 dage

Ifølge Jacob Pedersen, der er aktieanalytiker hos Sydbank med ekspertise i luftfartsbranchen, er priserne en direkte afspejling af coronavirussens lammelse af rejse- og flybranchen.

»Der er rigtig mange flysæder, der skal fyldes op. Mekanismen er, at flyselskaberne kun har én måde at få rejselysten tilbage hos kunderne. Og det er at skrue på priserne. Simpelthen for at lokke passagerer til at booke billetter.«

»Der er kun én ting, der er dyrere end at have fly stående, og det er at flyve med tomme sæder.«

Risiko for aflyst ferie

Ifølge Ole Stouby ville den ovenstående tur til Grækenland 14. juni have kostet minimum 2.500 kroner under normale omstændigheder. Også hos Momondo kan de melde, at et fly til Malaga i 2021 eksempelvis koster 1.381 kroner – modsat 2.128 kroner i 2020, skriver DR Nyheder.

Men selvom alt virker for godt til at være sandt, er der risiko forbundet med de gode tilbud.

Det fortæller Vibeke Myrtue Jensen, der er politisk rådgiver for miljø og transport i Forbrugerrådet Tænk.

»Først og fremmest skal du være forberedt på, at der er en risiko for, at man ikke kommer afsted. Der kan være lande, hvor coronasituationen ikke er sikker, og derfor handler det om at købe en rejse uden at miste penge.«

Og her er anbefalingen klar:

»Man er bedst stillet, hvis man køber en pakkerejse hos et bureau, der er medlem af den danske rejsegarantifond. Bureauet aflyser kun, hvis Udenrigsministeriet fraråder destinationen, og så får du dine penge igen,« siger Vibeke Myrtue Jensen og tilføjer et men:

»Nogle rejsebureauer tilbyder garantier, men her skal du også være opmærksom, for det er ikke sikkert, du kan bruge afbestillingen 60 dage før afrejse til meget. Det er rigtig, rigtig lang tid inden afrejse.«

Tilbage hos Ole Stouby er der dog ingen tvivl. Hvis du vil gøre en god handel, skal du snart slå til.

»Udbuddet i markedet presser prisen til fordel for forbrugerne, men priserne er også først til mølle i den kommende tid, hvor jeg vurderer, at priserne vil stige. Når sæsonen starter i maj, er det vejret herhjemme, som bestemmer, om priserne går op eller ned.«