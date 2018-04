Det kan være en jungle at parre mad og vin. Men med fem retningslinjer i baglommen bliver opgaven noget lettere.

København. Bruger du lang tid på at vende vinflaske efter vinflaske om for at læse dig frem til, hvilken type mad den passer til? Eller er du måske typen, der vælger vinen med den flotteste etiket?

Med fem enkle huskeregler i baghovedet bliver det lidt lettere at fremtrylle en vin, der klæder maden - og omvendt.

1) Sødt med sødt

Sommelier Heine Egelund fortæller, at det er en generel regel, at hvis man har en ret med lidt sødme, skal man vælge en vin, der også har sødme.

En rødvin med en del frugtsødme kunne være en oversøisk merlot fra Argentina, Chile eller Californien, foreslår han.

Forklaringen på, at en sød ret skal have en sød vin, er, at det sødmefulde i en ret så at sige spiser af det søde i vinen. Og det kan give et uheldigt resultat, hvis vinen ikke har restsødme, fortæller Malene Smidt Hertz, som er vinkyper.

- Meget vin er i udgangspunktet tørt, og så kan der kun spises af frugten i vinen. Så kan vinen komme til at fremstå mager og bitter. Især når det er vine på 13 procent alkohol og derover, fortæller Malene Smidt Hertz.

Hun fremhæver et velkendt eksempel på, at sødt kræver sødt, og at det modsatte kan blive en uheldig oplevelse - nemlig når klokken slår 12 nytårsaften.

- Den søde kransekage nytårsaften til den tørre champagne er en skidt kombination, og det er det tydeligste eksempel på, at det ikke fungerer, siger Malene Smidt Hertz og forklarer:

- Det gør, at champagnen virker ekstremt sur, fordi den smule restsødme, der er, og frugten forsvinder. Så siger folk, at de ikke kan lide champagne, men i virkeligheden kan de ikke lide matchet.

2) Syre til syre

Har du en ret med meget syre, så skal din vin også have en del syre ifølge Heine Egelund.

Syren i maden har nemlig betydning for, hvordan vinen smager. Med syre i maden kommer vinen faktisk til at fremstå mere rund og blød.

Derfor kan man fint kombinere en fisk med masser af syre fra eksempelvis citron med en hvidvin, da de fleste indeholder syre.

Det kunne eksempelvis være en hvidvin på druen pinot blanc.

3) Jo kraftigere mad, jo kraftigere vin - og omvendt

Hvis det er let mad, skal man have en let vin. Er det kraftig mad, skal man have en mere kraftfuld vin.

- Generelt til oksekød er det godt med nogle lidt kraftige vine, som er rige på tanniner. Det kunne være bordeauxvine, som er baseret på cabernet, merlot og carbernet franc, som er tanninrige, siger Heine Egelund.

- Det kan også være vine fra Rhône, som er baseret på grenache og mourvedre, tilføjer han.

Er vinen til gengæld meget tung sammenlignet med maden, går den hen og overdøver maden. Derfor skal man vælge en lettere vin til en lettere ret, fortæller Heine Egelund.

4) Lokalt til lokalt

En enkel måde at indkredse vinområdet er ved at tænke lokal mad til lokal vin, råder Malene Smidt Hertz.

Det vil sige, at hvis din ret er typisk italiensk, fransk eller amerikansk, så kan du gå efter vine fra det område.

Skal der eksempelvis grillede bøffer i tung barbecuemarinade på bordet, så tænk i vin fra typiske grillnationer som USA, Argentina og Sydafrika.

Er det derimod lette fiskeretter med masser af citron, så gå efter vin fra Middelhavslandene.

5) Skru op for alkoholprocenten til fed mad

Skal der fed mad med tunge sovser på bordet - som eksempelvis til jul - kan der være god grund til at kigge lidt på procenterne.

Lidt højere alkoholprocenter giver nemlig mere modspil til den fede mad.

/ritzau fokus/