Over de kommende to uger holder knap en halv million danske børnefamilier vinterferie. Hertil kommer titusinder af landets studerende.

For de danskere, der ikke rejser sydpå og i stedet skal fylde ugen med aktiviteter i Danmark, kan en vinterferie meget hurtigt blive en rigtig dyr fornøjelse.

Men det er der heldigvis råd for. Med en række simple og banale tiltag kan du meget nemt spare på vinterferiens udskejelser.

I det følgende har B.T. samlet en række tip, så du kan spare penge på alt fra biografture og restaurantbesøg til besøg i shoppingcentre og museer.

Spis ude til spotpris

Der er rigtig godt gang i forretningen hos restauranter og fastfoodkæder i vinterferien, og sådan en familietur løber hurtigt op. Men der er en skov af rabatfinter, du kan gøre brug af.

Kæder som McDonalds, Burger King og Dalle Valle har eksempelvis en app, hvor du kan finde kuponer, som giver rabat på mad, to for ens pris eller gratis ekstra madvarer, når du køber menuer.

De er ikke alene. Tommelfingerreglen er faktisk, at uanset hvor du vil spise, skal du gå ind i din app-butik på telefonen og se, om ikke den pågældende restaurant har en app.

Der er rig mulighed for at spare penge, når du spiser ude. Foto: - Vis mere Der er rig mulighed for at spare penge, når du spiser ude. Foto: -

Har restauranten en app, er der stort set altid rabatter at hente.

Der er også rigtig mange dealsites, hvor du kan finde tilbud på restaurantbesøg: eksempelvis Downtown, Sweetdeal, Deal.dk og adskillige andre.

Via Earlybird.dk kan du eksempelvis finde restauranter, hvor du får en udvalgt menu med godt 33 procent rabat samme aften.

Den mest solide rabat kan dog hentes, hvis du har en med i selskabet, som er medlem af Ældre Sagen.

Medlemmer af Ældre Sagen får nemlig 25 procent i rabat på udvalgte restauranter på udvalgte dage i Danmark. Så hvis I gør jer lidt umage med research, er der penge at hente. Udnyt det!

Spar penge på biografturen

Vinterferien er højsæson for biograferne i Danmark og er klart de uger på året, hvor biograferne sælger flest billetter, viser tal fra Danmarks Statistik.

Biografture kan hurtigt udvikle sig til seancer, hvor du bliver suget ind i en velsmurt pengemaskine, men der er faktisk små muligheder for at barbere lidt af prisen.

Det vælter ind i biograferne i vinterferien. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Det vælter ind i biograferne i vinterferien. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Hvis en familie med to voksne og to børn tager en typisk biograftur efter klokken 18.00, koster en forestilling 105 kroner for én billet, viser en simpel søgning på Cinemaxx' hjemmeside. Men det kan gøres billigere.

Hvis du starter med at rykke biografturen til før klokken 18.00, falder prisen til 95 kroner for en voksen og 80 kroner for et barn.

Hvis du samtidig sørger for, at du ikke bliver placeret på de dyreste pladser i salen, som flere biografer per automatik gør, undgår du at skulle betale 12 kroner ekstra per billet.

Vælger I en forestilling efter kl. 18, og sætter I jer på de dyreste rækker, er prisen 468 kroner.

Er I to voksne og to børn, som går i biffen inden kl. 18, og vælger i de billige sæder, koster det 350 kroner. Meget nem besparelse.

Spar udgiften til en museumstur

Det kan faktisk være rigtig dyrt at kultivere poderne på et af hovedstadens museer, men det kan også være helt gratis.

Er I til mumier, arkæologiske genstande og skulpturer fra antikken, kan I komme gratis på Glyptoteket om tirsdagen. Vil man have adgang til særudstillingen, skal man slippe 60 kroner om tirsdagen. Alle andre dage koster indgangen 115 kroner for alle over 18 år.

Gå gratis på opdagelse blandt mumier på Glyptoteket om tirsdagen Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Gå gratis på opdagelse blandt mumier på Glyptoteket om tirsdagen Foto: Thomas Lekfeldt

Vil I gå i Bertel Thorvaldsens fodspor og se hans kunst og samlinger, kan det gøres gratis hver onsdag. Alle andre dagen koster det 90 kroner for alle over 18 år.

Bonusinfo: Er du medlem af et af de udvalgte fagforbund på Arbejdermuseets liste, kan du tage din bedre halvdel og jeres børn gratis på museet.

Ellers er prisen 90 kroner for personer over 18 år.

Gå kuponamok i shoppingcentrene

Landets shoppingcentre kæmper for at lokke danskerne ind i vinterferien, og det gør de med udførlige rabatkuponer til børn.

Et eksempel på dette er i Fields, hvor man for 150 kroner kan få et børnepas, der blandt andet indeholder et børneportræt, børne-softice, sæbebobler, spion-chokolade, en børnebuffet fra Dalle Valle, én børnebillet til H.C. Andersen Eventyrhuset, én biografbillet og én adgang til trampolinlandet Bounce til en samlet værdi af 733 kroner.

Stort set alle shoppingcentre har den slags rabatkort til børn. Besparelserne er ofte flere hundrede kroner.

Men pas på:

Shoppingcentre er leveringsdygtige i rabatkort i vinterferien. Foto: Carl Redhead Vis mere Shoppingcentre er leveringsdygtige i rabatkort i vinterferien. Foto: Carl Redhead

»Det kan være alletiders at benytte sig af shoppingcentrenes rabatter. Risikoen er selvfølgelig, at man bliver lokket til at købe mere. Så pas på med, at det ikke udvikler sig til ekstra udgifter,« advarer Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom hos Nordea.

Din pung og telefon er fyldt med rabatter

Et helt uhyggeligt antal danskere går faktisk og snyder sig selv for penge hver eneste uge.

Mange tænker nemlig slet ikke over, at dine medlemskaber hos alverdens organisationer, forsikringsselskaber og fagforeninger giver adgang til rabat.

Et Coop-kort giver blandt andet bonus på entré til Knuthenborg og entré og turpas i Tivoli.

Med et Politiken Plus-kort i hånden får du 20 procent på en billet til eksempelvis Planetarium, ARKEN, Christiansborg Slot og Fjord&Bælt samt halv pris på entreen til Brandts i Odense.

Er du medlem af hovedorganisation FH, kan du blandt andet spare 10% på entreen til Zoo i København samt 20% på entreen til AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg.

Tjek dine medlemsskaber i en fart. Selv udvalgte teleselskaber har ordninger, hvor du får rabat et hav af steder.