Selskabet Contrast Company tilbagekalder fem såkaldte babynest.

Det sker, fordi børn kan blive udsat for kvælningsfare, hvis de ligger i dem.

De pågældende produkter er af mærkerne Salling ØKO og PetitLux – og de er solgt over hele landet i Ønskebørn, Bilka, Føtex. Samt på de to sidstnævntes hjemmesider og Br.dk.

I en udmelding fra selskabet lyder det, at der er to ting, der kan være farlige for de små børn, hvis de ligger i de fem babynest uden opsyn.

Her ses de fem babynest. Foto: Contrast Company Vis mere Her ses de fem babynest. Foto: Contrast Company

Der er i den ene ende nogle lange snore, som et barn kan vikle sig ind i og blive kvalt, hvis det går helt galt.

Og så er der en revne mellem madrassen og siderne af produktet, som kan påvirke vejrtrækningen, hvis et barn placerer sig med mund og næse i revnen.

Ordrenumrene på de fem pågældende babynest kan findes i lynlåsen ved madrassen. De er:

Ordrenummer: 55475

Ordrenummer: 54145

Ordrenummer: 54150

Ordrenummer: 54144

Ordrenummer: 54151

Er man i besiddelse af en eller flere af de fem babynest, kan man returnere dem til forhandleren. Eller kassere dem.