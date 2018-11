Apple erkender nu, at der er fejl på flere iPhone X-skærme, og det får dem til at tilbyde, at du kan få den skiftet kvit og frit.

Det drejer sig mere specifikt om en fejl med touchfølsomheden i skærmen, skriver Apple.

Der er flere berørte modeller. Fejlen viser sig ved, at skærmen ikke reagerer, når man rører ved den, eller at den gør noget uventet, når man trykker på skærmen.

For eksempel kan telefonen begynde at åbne apps, selvom brugeren slet ikke har rørt skærmen eller klikket på dem.

Ifølge Apple kan du få skiftet din skærm i op til tre år efter salgsdatoen.

Hvis du selv allerede har skiftet skærmen, så kan du få pengene tilbage - hvis altså du har fået den lavet hos en autoriseret Apple-partner.

Det er ikke første gang, at Apple oplever problemer med nye modeller, skriver finans.dk.

Producenten har tidligere været omdiskuteret i både medier og blandt forbrugere, fordi it-gigantens modeller har været ramt af uventede fejl.

IPhone X blev lanceret i september 2017, og det er udelukkende den model, der kan få skiftet skærmen. Så hvis du ejer en iPhone Xs, iPhone Xs Max og iPhone Xr, er du ikke berettiget til en gratis udskiftning.