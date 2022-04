Line Borup er godt og grundig træt af, at der gang på gang er fejl i kassebonerne, når hun handler.

»Det her kan jeg tale om, til den dag jeg dør. I min lokale Netto er det kun blevet værre og værre, og jeg er simpelthen stoppet med at handle der. Der er altid fejl,« lyder det fra den 41-årige sygeplejerske fra Odense.

I stedet er hun begyndt at handle i Fakta, men det er ikke meget bedre, siger hun:

»Nogle gange har jeg købt seks ting, og så er der fejl på tre af varerne. Jeg er blevet en totalt irriterende kælling, for om det så bare er to kroner, så vil jeg have mine to kroner. Jeg gider simpelthen ikke blive ved med at blive snydt.«

Line Borup, 41 år og sygeplejerske – og efter eget udsagn 'røvirriterende' supermarkedskunde, der påpeger alle fejl i kassebonerne. Vis mere Line Borup, 41 år og sygeplejerske – og efter eget udsagn 'røvirriterende' supermarkedskunde, der påpeger alle fejl i kassebonerne.

»For eksempel har Fakta et glas kapers til 5,95 kroner. Tre gange har jeg været nede at købe det, hvor det så går ind til 15 kroner og et eller andet, selvom jeg har sagt det til dem: 'Husk nu lige at få det rettet, så I ikke snyder de næste.' Det løber altså op i mange penge.«

En enkelt måned har Line Borup fundet fejl for hele 800 kroner, og hun er langtfra alene.

Hver anden dansker har inden for de seneste seks måneder fundet fejl i kassebonen i supermarkedet, viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T.

Flere end hver tiende tjekker ikke deres bon, og de snyder med statsgaranti sig selv, lyder det fra Ann Lehmann Erichsen, uafhængig forbrugerøkonom.

Uopdagede fejl i kassebonerne i supermarkedet kan koste en almindelig familie med to børn op til 2.000 kroner om året, vurderer forbrugerøkonom. Foto: Signe Goldmann Vis mere Uopdagede fejl i kassebonerne i supermarkedet kan koste en almindelig familie med to børn op til 2.000 kroner om året, vurderer forbrugerøkonom. Foto: Signe Goldmann

»En almindelig familie med to børn snyder sig selv for op mod 2.000 kroner om året, hvis de aldrig tjekker deres kassebon i supermarkedet,« vurderer hun.

Medierne har med jævne mellemrum skrevet denne historie de seneste 15 år. Hver gang har supermarkedskæderne lovet bod og bedring.

»Det er helt åbenbart et problem, der ikke går væk af sig selv. Supermarkederne burde have en skarpere rigtig-prispolitik, så de undgår prisfejl. De kunne for eksempel belønne kunderne ved at udbetale det dobbelte af fejlen til de kunder, der påpeger fejl,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Også chefjurist Jakob Steenstrup i Forbrugerrådet Tænk opfordrer supermarkedskæderne til at stramme op.

»Og så kan vi kun opfordre alle kunder til at tjekke deres bon. Man snyder sig selv, hvis man ikke får det gjort,« siger han.

Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, der blandt andet driver Superbrugsen, Kvickly og Fakta, lægger sig fladt ned.

»Det er indlysende, at vi ikke er gode nok. Det har været et problem i mange år, og det er beklageligt, at det ikke er blevet meget bedre,« siger han og tilføjer, at der skal hankes op i de butikker, der ikke retter prisfejl med det samme, når en kunde gør opmærksom på fejlen.

»Vi har ingen interesse i, at fejlene ikke bliver rettet, for vi lever af tilfredse kunder.«

Jens Juul Nielsen mener ikke, at der er brug for myndighedskontrol eller andre motiverende foranstaltninger for at få rettet op på fejlene.

»Fejl i bonen er nok et af de største irritationsmomenter for kunderne. Det er rigelig motivation for os, og det giver ekstra arbejde for os, hver gang der er en fejlekspedition.«

Henrik Vinther Olesen, kommunikationschef i Salling Group, der driver Føtex, Netto og Bilka, vil ikke fortælle, hvor mange fejl de har på bonerne i deres interne kontroller

»Vi oplever stadig færre fejl. Men der er fejl, og det er noget, vi er ekstremt opmærksomme på, for folk skal ikke snydes, og fejl skal rettes med det samme,« siger han.

Se undersøgelsen her Har du inden for de sidste seks måneder oplevet fejl på din bon, når du har handlet i et supermarked? Ja: 50 procent

Nej: 33 procent

Jeg har ikke tjekket bonnen de seneste seks måneder/har ikke handlet i supermarked: 11 procent

Ved ikke: 5 procent Kilde: YouGov for B.T. 1.256 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet har svaret i perioden 3.-6. december 2021. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er plus/minus 2,8 procentpoint.

Løsningen er ifølge Jens Juul Nielsen fra Coop, at der bliver indført elektroniske hyldeforkanter i samtlige butikker. Så er der nemlig altid samklang mellem prisen på hylden og kasseapparaterne.

»Det er løsningen på den lidt længere bane. Vi sidder ikke og snakker om det samme om ti år. Det er jeg overbevist om,« siger han.

Det vil Line Borup se, før hun tror det.

»Jeg er så røvirriterende, og jeg hader at være det, men nogen bliver jo nødt til at gøre opmærksom på fejlene, og jeg bliver ved. Min kæreste har aldrig nogensinde tjekket sin bon, før han mødte mig. Nu er han begyndt på det, og han er simpelthen målløs over, hvor mange fejl der er,« siger hun og fortsætter:

»De burde få en sur smiley for alle de fejl.«