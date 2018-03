Et hold forskere har undersøgt, om man taber sig mest af at skære ned på fedt eller kulhydrat.

København. High carb low fat eller måske high fat low carb? Der er et kæmpe udvalg på diætbordet, når kampen mod kiloene skal skydes i gang.

Men skal man gå efter diæten, hvor der skæres ned på fedt eller kulhydrat, hvis man gerne vil se et effektivt vægttab?

Resultatet bliver faktisk stort set det samme. I et nyt studie, som er foretaget af forskere fra Stanford University og er publiceret i det anerkendte tidsskrift JAMA, blev vægttabet sammenlignet blandt overvægtigt folk, der blev fordelt tilfældigt på henholdsvis en fedtfattig og en kulhydratfattig diæt.

Da deltagerne havde været på diæterne i et år, var forskellen på det gennemsnitlige vægttab bare 0,7 kilo.

Deltagerne, der havde spist en sund fedtfattig kost, have i gennemsnit tabt sig 5,3 kilo, mens gruppen, der havde spist en sund kulhydratfattig kost, i gennemsnit havde tabt sig 6 kilo.

Adjunkt Mads Fiil Hjorth fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet er ikke overrasket over resultatet.

- Man har gennem de seneste årtier lavet mange studier, hvor man har forsøgt at kåre en vinder ved at se på forskellige sammensætninger af kosten. Og overordnet ender det uafgjort, fortæller adjunkt Mads Fiil Hjorth.

Deltagerne på både den fedtfattige og den kulhydratfattige diæt deltog i undervisning i ernæring, og de blev anbefalet at skære ned på sukker, raffineret mel og transfedtsyrer og at spise masser af grønt.

Og det var måske mere afgørende for, at deltagerne tabte sig i løbet af de 12 måneder, forsøget varede, end om der ellers var skruet ned for fedt eller kulhydrat.

- Så hvis man ellers sammensætter sunde diæter, hvor der er skåret ned på det, man er enige om, der er usundt, så vil det være sundt, uanset om det er en diæt med et lavt indhold af fedt eller kulhydrat, siger Mads Fiil Hjorth.

Han mener godt, at man kan forvente at se samme resultat på tværs af andre diæter, hvis de er sammensat ud fra kriterierne for et sundt indhold.

Fælles for dem, der havde størst succes med vægttabet, var, at de efterfølgende fremhævede, at de havde fået et forbedret forhold til mad, og at de nu spiste mere opmærksomt, lavede mad hjemme og fokuserede på rene råvarer.

Adjunkt Mads Fiil Hjorth afslører, at han kender studiet fra Stanford University ganske godt, fordi der fra Institut for Idræt og Ernæring faktisk er et samarbejde på vej med forskerne bag.

Internt i de to diætgrupper i forsøget er der nemlig store udsving i, hvor effektivt vægttabet har været. Og formålet med forskningssamarbejdet er, at undersøge og afdække hvilke grupper af folk der klarer sig bedst på henholdsvis den kulhydratfattige og fedtfattige diæt baseret på deres niveauer af insulin og glukose i blodet ved faste.

På den måde håber man at kunne vejlede meget mere personligt omkring hvilken type af diæt, der passer godt til den enkelte.

- Vi har ret mange studier især i dansk kontekst, der viser, at man som prædiabetiker - altså med forhøjet blodsukker - skal spise mere frugt og grønt, og når man kommer op i området omkring diabetiker, er det vigtigt at skære ned på kulhydrater og spise mere fedt og protein, fortæller Mads Fiil Hjorth og tilføjer:

- Der er ret lovende resultater, som vi vil bruge dette studie til forhåbentlig yderligere at bekræfte.

Fakta: Om undersøgelsen

- Forskere ved Stanford University har lavet en undersøgelse med 609 mennesker mellem 18 og 50 år, der tilfældigt blev delt op i henholdsvis en gruppe, der skulle spise fedtfattigt, og en gruppe, der skulle kulhydratfattigt. Der var ikke restriktioner på antallet af kalorier, de måtte indtage.

- Derudover fik alle deltagerne ernæringsundervisning, blev anbefalet at skære ned på sukker, raffineret mel og transfedtsyrer og spise masser af grønt.

- I løbet af de 12 måneder forsøget varede, tabte gruppen, der spiste fedtfattigt, sig i gennemsnit 5,3 kilo, mens gruppen, der spiste kulhydratfattigt, i gennemsnit tabte sig 6 kilo.

Kilde: Effect of Low-Fat vs Low-Carbohydrate Diet on 12-Month Weight Loss in Overweight Adults and the Association With Genotype Pattern or Insulin Secretion: The DIETFITS Randomized Clinical Trial.

/ritzau fokus/