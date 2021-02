Selv om storcentre, handelsstrøg og byggecentre ligger øde hen på grund af den langvarige corona-nedlukning, svinger danskerne fortsat dankortet og handler i stor stil på nettet.

Og du har mulighed for at gøre nogle regulære kup lige nu, hvis du ser dig for og planlægger dine indkøb.

Priserne på børnetøj, sko, haveudstyr og flere andre varegrupper er nemlig banket helt i bund her i februar og marts, viser en stor analyse med 11.000 produkter, som prissammenligningstjenesten PriceRunner har foretaget for B.T.

Men du skal holde øjnene åbne og slå den kritiske sans til, for februar er generelt den dyreste måned på hele året at shoppe i. Hvilke varer du skal være varsom med at købe lige nu, vender vi tilbage til. Først skal vi se på, hvor man kan gøre en rigtig god handel.

Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea.

Børnefamilier kan eksempelvis spare ganske pæne summer på vintergarderoben, hvis de slår til nu og køber næste sæsons vinterstøvler og flyverdragter her i februar.

Tag nu for eksempel et par Salomon-støvler, som her i februar kan fås til 599 kroner.

Venter familien med at købe dem til december, skal de slippe minimum 749 kroner for nøjagtig de samme støvler.

Generelt er der en prisforskel på cirka 20 procent på sko og børnetøj her i februar sammenlignet med årets dyreste måneder, viser undersøgelsen fra PriceRunner.

10 eksempler på gode køb i februar og marts Priseksempler på varer, der er billigst i februar og marts sammenlignet med varens pris i den dyreste måned. (Der er tale om minimumspriser, altså den billigste fundne pris i både den billigste og den dyreste måned) Februar: Salomon-vandrestøvler: 599 kroner (Dyreste måned/december: 749 kroner) Flyverdragt Nordbjørn: 199 kroner (Dyreste måned/december: 289 kroner) Havemøbler, bord med seks stole: 2000 kroner (Dyreste måned/november: 2.499 kroner) Beskæresaks til haven: 295 kroner (dyreste måned/maj): 315 kroner Kaffemaskine, Nespresso Essenca Mini: 536 kroner (Dyreste måned/juli: 660 kroner) Marts: Halls Atrium drivhus, 9 m2: 7.499 kroner (Dyreste måned/august: 8.499 kroner) Jumpmaster trampolin: 5.997 kroner (Dyreste måned/april: 6.797 kroner) Stiga Combi 48, plæneklipper: 1.999 kroner (Dyreste måned/januar: 2.355 kroner) Terrassevarmer, Hortus 211-352: 498 kroner (Dyreste måned/juli: 549 kroner) Nelson Garden Pluggbox (minidrivhus): 105 kroner (Dyreste måned/juli: 145 kroner) Kilde: PriceRunner for B.T.

Så det giver god mening at langtidsplanlægge sine indkøb, påpeger forbrugerøkonom i Nordea Ann Lehmann Erichsen.

»Mange af os er for magelige til at få det gjort. Men der kan være rigtig mange penge at spare for en familie. Det kræver, at man har et organisator-gen og måske endda skriver det ind i sin kalender, hvornår på året det er billigst at købe forskellige varer,« siger hun.

Man kunne tro, at det dyrt at købe udstyr til haven, nu hvor foråret og udendørslivet står for døren.

Men det forholder sig faktisk modsat. Græsslåmaskiner, havemøbler, planter og den slags er allerbilligst i februar og marts, hvor byggemarkeder og andre forretninger lokker med gode tilbud, viser undersøgelsen fra PriceRunner.

Top-5 billigste varekategorier i februar Sko: 20 procent (prisforskel sammenlignet med dyreste måned/juli) Børnetøj: 17 procent (prisforskel sammenlignet med dyreste måned/oktober) Kaffemaskiner: 17 procent (prisforskel sammenlignet med dyreste måned/december) Støvsugere: 16 procent (prisforskel sammenlignet med dyreste måned/juli) Havetilbehør: 11 procent (prisforskel sammenlignet med dyreste måned/september) Kilde: PriceRunner for B.T.

Har du grønne fingre, kan du for eksempel få et Halls Atrium-drivhus på ni kvadratmeter for 7.499 kroner i marts, mens du skal grave mindst 1.000 kroner ekstra op af lommeforet, hvis du skal købe det samme drivhus i august.

Og hvis ungerne skal have en trampolin at boltre sig på til sommer, kan det være en god idé at slå til, mens nattefrosten stadig bider.

Der er penge at spare på trampoliner, mens frosten stradig bider.

En trampolin fra Jumpmaster koster i marts 5.997 kroner, mens prisen hopper op i minimum 6.797 kroner til april.

I den før-digitale tidsalder var det tæt på umuligt for forbrugerne at sammenligne priser, men i dag er det så nemt, at man snyder sig selv, hvis man ikke tjekker priser på sammenligningsportaler som PriceRunner, påpeger Ann Lehmann Erichsen.

»Og så skal man huske, at mange butikker kører med prismatch. Jeg har selv lige sparet 1.500 kroner på en fryser, fordi butikken prismatchede et tilbud, jeg havde fundet,« siger Ann Lehmann Erichsen

Og lad os så vende tilbage til, hvilke varer du skal være forsigtig med at købe lige nu, hvis du ikke vil tages ved næsen.

Disse 10 varekategorier er dyre i februar Så stor prisforskel er der på disse varegrupper i februar sammenlignet med billigste måned: Tv: 21 procent (Billigste måned: December) Mobiltelefoner: 20 procent (Billigste måned: December): Harddiske: 20 procent (Billigste måned: November) Makeup: 17 procent (Billigste måned: Juni) Høretelefoner: 17 procent (Billigste måned: November) Køkkenudstyr: 16 procent (Billigste måned: November) Routere: 16 procent (Billigste måned: Oktober) Møbler: 15 procent (Billigste måned: November) Rengøringsartikler: 15 procent (Billigste måned: Marts) Spiltilbehør: 15 procent (Billigste måned: November) Kilde: PriceRunner for B.T.

Februar er nemlig generelt set den allerdyreste måned at shoppe løs i.

Ifølge PriceRunners undersøgelse er der i gennemsnit tre procents forskel på priserne i februar og årets billigste måned, november, hvor Black Friday og Black Week presser priserne sydpå.

»Tre procent i forskel mellem dyreste og billigste måned lyder ikke af meget, men analysen viser, at der i de enkelte produktkategorier er store prisforskelle, der kan være med til at gøre det til en dyr fornøjelse at købe et produkt i februar frem for at købe det i den billigste måned,« siger Martin Andersen, prisekspert hos PriceRunner.

Lige nu hamstrer danskerne elektronik til hjemmearbejdspladserne og børneværelserne, og her er der desværre risiko for, at du betaler overpris, hvis du ikke ser dig for.

Det er stadig muligt at købe fladskærme og elektronik i hypermarkeder som Bilka.

Fladskærms-tv, mobiltelefoner, høretelefoner, harddiske, routere og spiltilbehør ligger nemlig alle i top-10 over de produkter, der er allerdyrest at købe i februar.

For eksempel er der en prisforskel på omkring 20 procent på fladskærms-tv og mobiltelefoner i februar sammenlignet med den billigste måned.

»Vi bruger mange penge på elektronik, så her kan det altså være en god idé at skrive det ind i kalenderen, hvornår på året det er billigst at udskifte den gamle mobiltelefon eller købe nyt udstyr til køkkenet,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Der er længere mellem de gode tilbud på elektronik her i februar, end der er i november og december, bemærker PriceRunners prisekspert, Martin Andersen.

Om undersøgelsen PriceRunner har analyseret priserne gennem hele 2020 på de 1.000 mest populære produkter fra de 50 mest populære produktkategorier. Alle produkter i analysen har været til salg i alle måneder – og det giver i alt 11.000 produkter, hvor PriceRunner har analyseret prisudviklingen i perioden januar 2020 til og med december 2020. Alle disse produkter var til salg med en pris på alle dage i den valgte periode. PriceRunner har registreret laveste pris på produktet for hver af de 12 måneder i 2020 og sammenlignet dem for at kunne finde billigste og dyreste måned på året.

»Men hvis du kigger dig godt for og sammenligner priser mellem butikkerne, er det også muligt at få en god pris på et tv eller en computer her i februar.«