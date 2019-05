Det handler om at være lysvågen, når du gennemgår slutsedlen i forbindelse med køb af en ny bil. Der er nemlig ofte fejl og mangler, som kan koste dig dyrt.

Sidste år gennemgik FDM godt 1.200 slutsedler for deres medlemmer. På 65 procent af slutsedlerne var der så graverende fejl, at FDM frarådede at gennemføre købet, hvis ikke fejlen blev rettet.

I 2017 var der 'kun' fejl på 53 procent af de slutsedler, FDM gennemgik - så problemet er stigende.

»Det er alvorligt, og det er ærgerligt, at der ikke er mere styr på tingene,« siger Casper Schad, jurist ved FDM:

»Det er vigtigt, at man har et klart aftalegrundlag. Den skriftlige slutseddel er jo det eneste bevis for, hvad der er aftalt. Hvis man så oplever noget, der ikke var aftalt, er det påstand mod påstand, hvis ikke aftalen er meget tydelig på slutsedlen.«

På 62 af de slutsedler, FDM undersøgte i 2018, var fejlene så groteske, at FDM helt opfordrede medlemmet til at aflyse handlen.

Et godt eksempel på de fejl, der sker på slutsedlen, har vist sig den seneste måned, efter B.T. bragte en historie om, at FDM har opdaget, hvordan bilforhandlere udfører en decideret afgiftsfidus.

Her opkræver forhandlerne en højere pris for registreringsafgift på slutsedlen, end forhandleren rent faktisk overfører til Skat – hvorefter de beholder det overskydende beløb.

Her er de 10 hyppigste fejl på slutsedlen 1: Modelår eller modeltype fremgår ikke – i sær vigtigt, hvis du sælger bilen videre. 2: Ikke angivet om navigationsanlæg taler dansk – sker ofte, at det ikke gør, og at kunden så skal betale for at udskifte anlægget. 3: Ulovligt forbehold for at prisen kan stige – du risikerer at skulle betale mere for din nye bil, end du regnede med. 4: Leveringsdato er ikke på slutsedlen – selvom der går ekstremt lang tid, kan det være svært at komme ud af handlen, fordi datoen ikke er fastsat. 5: Ikke angivet om bilen er omlakeret – omlakering kan give følgeskader på sigt og koste penge. 6: Antal nøgler fremgår ikke (der bør være mindst 2) – kan medføre, at du skal bruge nogle tusinde på at købe en ekstra nøgle. 7: Leveringsomkostninger ikke udspecificeret – du kan med fordel spørge ind til, hvad de omkostninger dækker over – om leverandør har reelle omkostninger forbundet med leverance. 8: Det fremgår ikke, hvad bilen har været brugt til – siger noget om, hvor slidt bilen er. 9: Køber står inde for bilens kilometerstand – du har ikke en chance for at vide, om tallet på kilometerviseren er korrekt. Det må forhandleren selv undersøge. 10: Pris på ekstra udstyr ikke udspecificeret – du kan opleve pludselige prisstigninger. Kilde: FDM

B.T. talte i den forbindelse med Henrik Olsen, som via skat.dk kunne konstatere, at han havde betalt 14.000 mere i registreringsafgift til sin forhandler, end der rent faktisk var overført til skat.

Efter B.T.s historie har FDM modtaget henvendelser fra hundreder af medlemmer.

»Problemet har så været, at hos mange af dem, der har henvendt sig, står beløbet for registreringsafgiften slet ikke på slutsedlen. Det betyder, at de ikke kan bevise noget eller klage, selvom de måske er blevet snydt lige så meget som alle andre,« siger Casper Schad:

»Det er jo enormt skuffende. Vi ser generelt mange uenigheder og alvorlige problemer, som kan spores direkte tilbage til, at slutsedlen ikke var i orden.«