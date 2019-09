»Foruroligende«.

Sådan lyder det fra FDM, efter det er kommet frem, at 12 ud 15 dæk dumper årets vinterdæktest til varebiler, campere og minibusser.

En test, som FDM har lavet i samarbejde med en række europæiske bilklubber.

Det er især ringe egenskaber på våd vej og i sne, der sender dækkene på slingrekurs. Det skriver FDM.

Samlet set står vinterdækkene dog bedre fast på våd vej end sommerdækkene.

I gennemsnit skulle de bruge 44 meter for at bremse helt ned fra 80 km/t på våd vej mod sommerdækkenes 52 meter. Også derfor giver det god mening at skifte til gode vinterdæk.

På baggrund af testen opfordrer FDM virksomheder til ikke kun at se på økonomien, når de køber dæk til deres firmabiler.

»Taget i betragtning, hvor meget varevogne og håndværkerbiler fylder i trafikken, er det ikke betryggende, at vinterdækkene er så ringe, som vores test viser. Et godt vejgreb på især våde veje er helt afgørende for trafiksikkerheden. Derfor kan vi kun opfordre til at se på andet end økonomien, når man køber vinterdæk,« siger bilteknisk redaktør i FDM, Søren W. Rasmussen.