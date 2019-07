Selv om de kaldes 'hot wings', er der en grænse for, hvor varme de små stykker marineret kylling må være opbevaret.

Og den grænse blev overskredet ganske eftertrykkeligt i et kølerum i Odense forleden. Afsløringen skyldes en utilfreds kunde.

For takket være en 'forbrugerhenvendelse' dukkede fødevarekontrollen fredag den 5. juli op hos den landsdækkende fastfoodkæde KFC på Ejbygade i den østlige del af den fynske hovedstad.

Her blev det konstateret, at et kølerum på ingen måde levede op til sin funktion.

Forholdene var så grelle, at en hygiejneekspert nu kalder det uacceptabelt.

»Det er vildt, at der ikke er bedre køleovervågning, og det er uacceptabelt, at der ikke er bedre styr på fødevarehygiejnen,« siger lektor ved Københavns Professionshøjskole Metropol Michael René.

Hele 23,1 grad blev der målt med en luftføler i kølerummet, fremgår det af smiley-rapporten fra kontrollen.

KFC's eget termometer viste hele 23,8 grader, står der videre i rapporten.

KFC har fået en sur smiley for et alt for varmt kølerum. Arkivfoto Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER Vis mere KFC har fået en sur smiley for et alt for varmt kølerum. Arkivfoto Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER

De særdeles høje temperaturer medførte ikke overraskende, at varerne i kølerummet var alt andet end kolde.

De marinerede hot wings, som KFC er kendt for, blev målt til 25,5 grader.

Det er fem gange så høj temperatur som de fem grader, der er tilladt.

Marinerede 'spicy kyllingebrystfileter' blev målt til 21,8 grader, mens kyllingebrystfileter blev målt til 19,2 grader.

Det er lige til at få dårlig mave af ifølge Michael René.

»23 grader celcius i et køleskab er uacceptabelt og indebærer en risiko for et alt for højt kimtal (indhold af mikroorganismer, red.) bakteriemæssigt.«

»Det kan i værste fald give anledning til fødevareinfektioner som diarré, hovedpine, opkast og lignende symptomer,« siger han.

Af smiley-rapporten fremgår det, at kontrollen hos KFC i Odense varede halvanden time.

Det blev forklaret fødevarekontrollanterne, at kølerummet måske var blevet slukket dagen forinden på grund af rengøring.

'Al kylling i kølerummet bliver kasseret med det samme,' lød det fra KFC ifølge kontrolrapporten.

Da B.T. ringer til fastfoodrestauranten, lyder en ny konklusion:

»Kølerummet er slukket i løbet af aftenen på grund af en sikring, så det er klart, at der var alt for varmt,« siger restaurantchefen.

»Vi er ret kede af det,« lyder det videre.

Ifølge restaturantchefen har KFC i Odense været uheldig med, at en klage fra en kunde har resulteret i, at fødevarekontrollen mødte op netop den dag, da sikringen var gået.

»Der har været kunder, der har klaget over hår på hot wings, men det har ikke været et hår, men måske en lille fjer,« siger han.

»Uheldigvis kom de (kødevarekontrollen), da kølerummet var slukket.«

Hvorfor opdager I først, at kølerummet er for varmt, da fødevarekontrollen mødte op?

»Det var lige ved åbningstid. Lige så snart vi opdagede, at der var for varmt, smed vi varerne ud.«

KFC, der er en forkortelse for Kentucky Fried Chicken, har 10 restauranter rundt om i Danmark. Kæden har annonceret, at den vil åbne yderligere 25 restauranter i løbet af 2020.

Det varme kølerum har foruden en sur smiley resulteret i en bøde på 10.000 kroner.