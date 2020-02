Et par gange om ugen bestiller Anders Iversen mad udefra. Hvis han virkelig vil forkæle sig selv, falder valget på det, han selv har døbt 'en veganers mareridt'.

Veganerens mareridt indeholder skinke, kebab, oksekød, pølser, peperoni og bacon. Som underlag har den pizzabund, tomatsauce og ost. Den hedder selvfølgelig 'meat lover'.

»Ni ud af ti gange, jeg bestiller mad, er det pizza. Det har hængt ved siden barndommen, hvor vi altid fik pizza om fredagen hos min far. Det er blevet en vane. Pizza er klart min foretrukne ret, når jeg bestiller,« siger 26-årige Anders Iversen fra Aarhus.

Og Anders er et rigtig godt eksempel på det, de fleste danskere gør, når de ikke selv gider stå og lave mad.

Anders Iversen elsker at spise pizza, når han kommer hjem fra sit arbejde som p-vagt. Foto: Privatfoto

De bestiller pizza. Pizza er klart nummer et på listen over den form for mad, der oftest bringes ud af de to førende portaler Hungry og Just-Eat, oplyser de til B.T.

Det ligger i tråd med adskillige undersøgelser af danskernes foretrukne fastfood de seneste år.

»Pizzaens fordel er, at det er et fuldendt måltid. Du får salt via kød og toppings, du får surhed, syre og fedme via ost, du får umami fra kød og champignoner, og du får sødme fra brødet,« forklarer Michael René, der er lektor ved Københavns Professionshøjskole og har været tester i langt over 1.000 smagstest i danske medier:

»Og så er der forskellige konsistenser som kantstykket på pizzabunden, der knaser, og den bløde topping. Det er en rigtig vigtig kontrast,« forklarer Michael René.

Pizza med tomat og ost er nummer et. Foto: PAULO WHITAKER

Og ligesom pizza er klart nummer et i danskernes fastfood-valg, er der også en klar etter, når det drejer sig om, hvad det så er for en pizza, flest danskere bestiller.

Det er en rendyrket klassiker. Nummer et på kortet. En margherita-pizza, som udelukkende indeholder pizzabund, tomatsauce og ost.

»Det kan jeg virkelig godt forstå. Det er også den pizza, jeg selv spiser oftest,« forklarer Gorm Wisweh, som er kok og medejer af kæden Gorms Pizza.

Han mener ligefrem, at det er den pizza, du skal købe, hvis du vil teste kvaliteten af det pizzeria, du køber mad fra.

Gorm Wisweh er vild med margherita-pizza. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Kan du lave en god margherita, er det dit visitkort til at vise, at du har styr på tingene. Den er så simpel, at du ikke kan gemme noget. Hvis du ikke har en god dej, smag i tomatsaucen eller en god mozzarella, så smager det ikke af noget,« siger Gorm Wisweh:

»Margherita er den pizza, jeg spiser mest af på et år. Når den virkelig spiller, er det, som om himlen åbner sig. Når den er god, er det den bedste pizza, der findes.«

Både Gorm Wisweh og Michael René påpeger, at pizzaens succes blandt andet skal findes i, at den kan laves på mange forskellige måder.

På samme måde er det vigtigt, at den har ændret sig over tid, så der nu også findes glutenfrie pizzaer, fuldkornsbunde og pizzaer med dyrere ingredienser.

Top-5-pizzaer Her er de mest bestilte pizzaer på portalen Hungry.dk 1: Margherita (tomat, ost)

2: Pepperoni (tomat, ost pepperoni)

3: Hawaii (tomat, ost, skinke, ananas)

4: Vesuvio (tomat, ost, skinke)

5: Kebab/salat (tomat, ost, kebab, salat og dressing)

Tilbage i Aarhus er Anders blevet så glad for pizza, at han også har sin egen stenovnsplade, så han kan bage dem selv.

Men det gør han trods alt sjældent.

I stedet har han tre pizzeriaer, som han skifter imellem. Og det bliver han nok ved med.

»Jeg har bestilt pizza i otte års tid. Det startede, da jeg fik mit første job, og det vil jeg nok blive ved med. Jeg bruger nok omkring 450 kroner på pizzaer udefra om måneden.«