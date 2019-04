Det var en international kolos med Australiens 23.-rigeste mand for enden af bordet, der onsdag gjorde sin entré i Danmark, da firmaet Domino's Pizza Enterprises købte konkursramte Domino's i Danmark.

Det australske selskab solgte i 2018 pizzaer for 12,2 milliarder kroner. Opkøbet vil få store konsekvenser for fastfood-scenen i Danmark.

Det mener Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

»Det er meget sjældent, vi ser så store internationale selskaber træde ind i Danmark, så det her er bemærkelsesværdigt. Det plejer at være franchisetagere fra Skandinavien i sådan en sammenhæng. Vi taler om helt andre kræfter her,« siger Bruno Christensen:

»Der er ingen tvivl om, at det kommer til at påvirke hele det danske marked for fastfood. Sådan et firma kommer kun til Danmark, fordi de mener det her alvorligt.«

Et nærmere kig på de australske opkøbere viser, at der er tale om en enorm maskine, som har konstant udvidelse på dagsordenen.

Domino's Pizza Enterprises Ltd er baseret i Australien og driver mere end 2.400 Domino's-restauranter på tværs af otte lande: Australien, New Zealand, Japan, Holland, Belgien, Tyskland, Luxembourg og Frankrig.

Selskabet er verdens næststørste franchisetager af Domino's-brandet. Kun hovedselskabet i USA er større.

Onsdag betalte australierne så 18,7 millioner kroner for at gøre Danmark til land nummer ni i et konstant voksende pizza-imperium.

Alene i 2018 åbnede selskabet 308 nye Domino's-restauranter,. Meget tyder på, at samme udvidelses-strategi er på vej til Danmark.

I forbindelse med købet opjusterede Domino's Pizza Enterprises forventningerne til det fremtidige antal Domino's-restauranter i Europa med 150. Det skete i en meddelelse til den australske børs.

Bag den vilde ekspansion står en kæmpe erhvervsprofil i Australien.

Jack Cowin (til højre) er Australiens 23.-rigeste mand - og formand for det selskab, der netop har opkøbt Domino's i Danmark. Her ses han sammen med NBL-ejeren, Larry Kestelman. Vis mere Jack Cowin (til højre) er Australiens 23.-rigeste mand - og formand for det selskab, der netop har opkøbt Domino's i Danmark. Her ses han sammen med NBL-ejeren, Larry Kestelman.

Bestyrelsesformanden er nemlig Jack Cowin, der af Forbes Magazine er rangeret som Australiens 23.-rigeste mand. Han har en personlig formue på godt 11 milliarder kroner.

I slutningen af 1960'erne stod han bag opstarten af Kentucky Fried Chicken i Australien. Han er også manden bag selskabet, der i dag har hovedfranchisen til Burger King i Australien – 360 restauranter.

»Det her er jo en spiller, som har musklerne til at gøre, hvad de vil. De kommer med et professionelt setup, og det kommer til at løfte hele markedet,« siger Bruno Christensen:

»Du kommer til at se langt flere pizzeriaer i Danmark, og du kommer til at se en intens udvidelse de kommende år. Det skaber en helt ny konkurrencesituation.«

Han mener, at især én type fastfoodforretninger nu kommer under stort pres:

»Der er en underskov af selvstændige pizzeriaer i Danmark, og der er ingen tvivl om, at en ekspansion fra et selskab, der har så stor erfaring, vil rydde gevaldigt ud i den underskov. Det er især dem, der vil sidde og have øje på det her opkøb.«

Ifølge Domino's Pizza Enterprises solgte selskabet i 2018 knap 180 millioner pizzaer og godt 1,4 milliarder pizzaslices i de lande, de er repræsenteret i.

Det er endnu uvist, hvor mange Domino's-restauranter de vil åbne i Danmark.