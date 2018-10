Fem stjerner. Det fik Rune Klan af anmelderne, da han sidste år turnerede riget rundt med et af sine shows.

Men nu er der en ny type anmeldere, der skal uddele stjerner til den tryllende komiker - eller nærmere bestemt hans villa i København. Rune Klan har ifølge Boliga Kendte nemlig sat sine 176 kvadratmeter til salg, og dermed skal han under de boligsøgendes til tider nådesløse blik.

Vil man overtage de farverige rum, skal man af med 9,3 millioner kroner, men for det beløb køber man sig så også ens helt eget hus i det ellers så lejligheds-typiske København.

Det er da heller ikke et klassisk parcelhus, man kan overtage. Det unikke hjem beskrives af mægleren Home - Amager Kastrupvej som 'magisk liebhaveri' - og er man i tvivl om, hvad det dækker over, så er det blandt andet 'skæve vinkler' og 'legesyg indretning.'

Et grønt køkken-alrum, en rød hoveddør og en rund åbning ind til køkkenet finder man i stueplan, mens der er tre værelser og et badeværelse på etagen over.

Trylleshows og tv-tid

Huset ligger i København, og kommunen er ikke blot landets største målt på antal indbyggere - det er også den tredjedyreste af blive husejer i. Tal fra Boliga viser, at det blot er Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommune, der kan mønstre højere gennemsnitlige udbudspriser på villaer end hovedstaden.

Rune Klan begyndte at optræde med stand-up kort før årtusindeskiftet - og han har tidligere undervist andre tryllekunstnere. Siden har han optrådt på tv i blandt andet Tak For I Aften, ligesom han har optrådt med shows som Talegaver til børn.

Se Rune Klans hus her.