De seneste fem år har Cathrine Widunok Wichmand - den populære blogger bag RockPaperDresses og tidligere radiovært - sammen med ægtemanden, Adam Wichmand, skabt et hjem på Frederiksberg i en gammel filmfabrik.

Et projekt som over 60.000 mennesker har kunnet følge på blandt andet Instagram. Men nu er det tid til nye eventyr - i hvert fald har parret netop sat boligen i det mondæne københavnerkvarter til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Hvis du vil overtage bloggerhjemmet, skal du hive 7.650.000 kroner op af lommeforet. Det svarer til en kvadratmeterpris på 57.000 kroner for lejligheden og beliggenheden i et af landets dyreste boligområder.

I årets første halvår blev ejerlejlighederne i Frederiksberg C i gennemsnit solgt for lige over 47.200 kroner. Det er kun overgået af København K og Nordhavn, hvor lejlighederne ifølge tal fra Boliga.dk er handlet til en kvadratmeterpris på 50-56.000 kroner.

Tre plan og tagterrasse

Lejligheden ligger tæt på Gammel Kongevej og Søerne i et baghus fra 1868 med gårdhave og 134 kvadratmeter bolig fordelt på tre plan, der løbende er blevet renoveret.

Senest har parret således udvidet med en stue og tagterrasse på øverste etage, hvor man kan nyde udsigten over Frederiksbergs hustage, som ejendomsmægler Anna Reventlow beskriver det i boligens salgsopstilling.

Det er ikke første gang i år, at parret beskæftiger sig med det danske boligmarked: I foråret havde de ifølge oplysninger fra Boliga.dk for en kort stund lejligheden på Frederiksberg til salg.

Og i sommer kunne Cathrine Widunok Wichmand på sin blog fortælle, at hun og gemalen havde købt et sommerhus i Nordsjælland.

Udover at være kvinden bag et af landets mest velkendte bloguniverser, husker mange nok Widunok Wichmand fra hendes tid som radiovært på P3.

Sammen har parret sønnen Eddie og en af landets mest SoMe-velkendte hundesnuder, mopsen Frida.

Se Cathrine Widunok Wichmands hjem her