Det kan virke som en fed fidus her og nu, men det kan ende med at koste dig millioner af kroner.

Mange pensionister indefryser for tiden deres grundskyld.

Renten kan dog gøre det til en særdeles dyr beslutning.

Det skriver Finans.

Mere end 10 milliarder kroner forventes at være indefrosset nu, mens tallet i 2020 blot lå på to milliarder kroner.

Finans har lavet et regneeksempel med et gennemsnitshus i Rudersdal.

Hvis pensionisten her indefryser sin grundskat, vil gælden være på 548.000 kroner efter 10 år og på 3,5 millioner kroner efter 30 år.

Lise Nytoft Bergman, der er chefanalytiker i Nordea Kredit, siger:

»Pensionisten vil oparbejde så stor friværdi, at han eller hun ikke vil have problemer med at betale gælden tilbage. Personligt ville jeg gerne være fri for at skylde et så stort millionbeløb.«

Chefanalytikeren vurderer ikke, at realkreditrenterne kommer ned på et niveau, som de var på for ti år siden.

Renten for indfrysningen er variabel, og den ligger lige nu på 3,57 procent. Den fastsættes én gang om året i oktober.