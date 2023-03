Lyt til artiklen

En anonym henvendelse fra en forbruger.

Mere skulle der ikke til, før Fødevarestyrelsen rykkede ud og gennemførte et kontrolbesøg på en populær familierestaurant.

Det viste sig også, at der var problemer med hygiejnen på flere fronter hos Rib House i Holbæk.

Mere end fem kilo varmrøget laks blev opbevaret ved en alt for høj temperatur i en vask i køkkenet. En potentiel bakteriebombe.

»Kernetemperatur i den varmerøget røget laks måles med kalibreret indstikstermometer til 16,6 grader. Rumtemperaturen måles med kalibreret luftføler til 20,4 grader,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport.

Fordi fisken var så varm, at der var risiko for sygdomsfremkaldende bakterier, fik Rib House en sur smiley samt en bøde på 15.000 kroner.

Rib House havde ellers skrevet i sit egenkontrolprogram, at optøningen af fisken foregår på køl ved maksimalt fem grader.

‘Det har ligget til optøning og skal på køl nu,’ bemærkede en repræsentant for restauranten over for fødevarestyrelsens kontrollant ifølge kontrolrapporten.

Restaurant Rib House har fået en sur smiley og en bøde på 15.000 kroner. Foto: Rib House PR-foto Vis mere Restaurant Rib House har fået en sur smiley og en bøde på 15.000 kroner. Foto: Rib House PR-foto

Foruden den sure smiley fik Rib House også en indskærpelse for mangelfuld rengøring.

»Skuffer, samt bunden af koldjomfruen i den varme afdeling til opbevaring af fersk utildækket kød, fremstår med plamager af indtørret kødsaft og madrester af ældre dato. Hylder i opvaskeområer fremstår med plamager af fedt,« står der i kontrolrapporten.

Restauranten oplyste, at de ville få styr på det. Indskærpelsen medfører dog to opfølgende kontroller, som Rib House selv skal betale gebyr for.

Rib House er en mindre kæde med fire restauranter i henholdsvis Holbæk, Roskilde, Helsingør og Køge.

Kæden har også tidligere har haft en restaurant i Søborg ved København, men lukkede tidligere på året efter at have fået gentagne sure smileyer og bøder af Fødevarestyrelsen.

B.T. har kontaktet direktør for Rib House, Jesper Benzer Pedersen, for at få en kommentar, men han er endnu ikke vendt tilbage.