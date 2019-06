Den populære familierestaurant Bone’s har fået et ordentligt rap over nallerne, efter Fødevarestyrelsens rejsehold for anden gang på få måneder har taget Bone’s i at genbruge salat.

Det har senest resulteret i en bøde på 15.000 kroner. Men Bone’s har klaget over rapporterne og kalder Fødevarestyrelsens vurdering ’håbløs’.

Sagen tog sin begyndelse, da Fødevarestyrelsen besøgte Bone’s i Kolding i februar måned.

Her beskriver kontrollanterne i en rapport, hvordan de opdager, at Bone’s ’genanvender fødevarer fra selvbetjent salatbar fra den ene dag til den anden’.

Det betyder konkret, at salat, der ikke er blevet spist, køres på køl om aftenen. Dagen efter kommer medarbejderne så frisk salat under den ældre salat og serverer det på ny, beskriver kontrollanterne.

Bone’s bekræfter overfor B.T., at man ikke smider salat ud om aftenen, hvis den ikke er spist og i øvrigt er frisk - og at det er sådan, man arbejder i hele kæden.

Den praksis får Bone’s i februar en løftet pegefinger for, – blandt andet fordi Fødevarestyrelsen skriver i en rapport, at sammenblanding af nye varer og ’rester’ kan give øget risiko for virus og listeria.

De ansatte i restauranten er dog ikke glade for indskærpelsen og mener, at det vil medføre for meget madspild at ændre praksis, fremgår det af rapporten.

Det gjorde de så heller ikke.

Da Fødevarestyrelsens medarbejdere kom tilbage til restauranten i Kolding den 29. april var den gal igen.

Her fremgår det af Fødevarestyrelsens rapport, at to medarbejdere under besøget blankt erkender, at de fortsat blander rester sammen med ny salat.

Faktisk er det kun om mandagen, at salatbaren tømmes helt, skriver Fødevarestyrelsens kontrollanter.

Resten af ugen foregår der en rotation, så ny salat ryger ind under resterne, hvorefter salatbaren rulles ud til kunderne igen.

Derudover mener Fødevarestyrelsen, at restaurantens risikoanalyse af listeria og virus i salatbaren – som de vurderer til at kunne være øget på grund af sammenblanding af frisk salat og rester – ikke er god nok.

Kontrollanterne kvitterer med en sur smiley og en bøde på 15.000 kroner, fremgår det af rapporten.

Men Bone’s lægger sig på ingen måde fladt ned.

Kæden har klaget over rapporterne og kalder det ’himmelråbende forkert’ at få det til at fremstå som om, at der er nogen risiko ved at spise fra Bone’s salatbar.

»Det kommer til at se ud som om, at vi udsætter vores kunder for en risiko eller bruger gamle varer. Det er slet ikke vores virkelighed. Det er derfor, vi har klaget. Der er ingen bakteriologisk fare ved de her varer, hvilket vi har fået uafhængige eksperter til at bekræfte,« siger Jan Vinther Laursen:

»De her salatbarer opfyldes hele tiden. Der er ikke nogen risiko. Vi smider ikke varer ud, hvis de intet fejler og er friske. De bliver testet igen om morgenen på alle måder. Hvis salaten ikke er i orden, ryger det ud.«

Han mener, at hvis Fødevarestyrelsen får deres vilje, og Bone’s skal smide al salat ud hver aften, så vil det betyde et madspild på omkring 250.000 ton om året.

»Skal vi smide friske produkter ud hver aften, fordi en ikke-begrundet frygt kan diskuteres? Så skal vi lave hele konceptet om. Det er totalt problematisk, for man stiller jo krav om, at man smider gode og sunde fødevarer ud.«

Men du taler her om madspild, de taler om virus og listeria. Det er vel ret alvorligt?

»I 29 år har vi været på den rigtige side af de bakteriologiske grænser, der er. Vi mener, man her diskuterer en risiko, som vi har svært ved at anerkende eksisterer,« siger Jan Vinther Laursen:

»Vi havde håbet, at vi kunne tage den diskussion med Fødevarestyrelsen, før de begyndte at offentliggøre rapporter af den her karakter.«

Han slår fast, at Bone’s endnu ikke har modtaget bøden på 15.000 kroner.

Højst sandsynligt fordi kæden har valgt at klage over de to rapporter.

»Vi mener, at den øvelse, der kører i øjeblikket, er et markant angreb på det koncept, vi har udviklet over 29 år,« siger Jan Vinther Laursen, der nu afventer en afgørelse på klagerne:

»Det er håbløst at sætte det op som om, det er farligt.«