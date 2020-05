I modsætningen til mange andre aktivitetsparker har Københavns Zoo ikke valgt at kompensere gæster med årskort, selv om årskortene ikke kan bruges, da landets zoologiske haver er midlertidigt lukket på grund coronakrisen.

Det er familiefar Jakob Andersen utilfreds med. Den 11. marts købte han nemlig fire årskort til 440 kroner stykket til Københavns Zoo.

Altså brugte Jakob Andersen 1.760 kroner på årskort, kun syv dage før Københavns Zoo lukkede ned.

»Det er beskidt, at de ikke giver pengene tilbage,« siger Jakob Andersen.

Jakob Andersen kontaktende derfor Københavns Zoo for at høre, om de kunne refundere beløbet, nu familien ikke kunne bruge årskortene.

Men det kunne de ikke.

»Jeg blev hidsig, da jeg fik mailen fra zoo. Det var noget andet, hvis vi havde brugt årskortet i et halvt år, men vi har slet ikke nået at bruge dem. Vi har også årskort til Tivoli, og de giver os pengene tilbage. De andre zoologiske haver og aktivitetsparker giver penge tilbage eller forlænger årskortet,« siger Jakob Andersen.

I mailkorrespondancen mellem Jakob Andersen og Københavns Zoo fremgår det også, at Københavns Zoo heller ikke har tænkt sig at kompensere årskortenes tabte tid.

I stedet kompensere de med to ekstra zookortdage næste år.

Det er dage, hvor alle med årskort kan tage en ven med gratis.

»Hvad skal jeg bruge det til? De dage kommer der rigtig mange mennesker, så vil jeg hellere tage derind en anden formiddag, hvor man kan komme ind ad døren. Men det ændre ikke på, at jeg bør få mine penge tilbage eller forlænget årskortene,« siger Jakob Andersen.

Faktisk mener Jakob Andersen, at Københavns Zoo handler decideret ulovligt, når de ikke vil refundere beløbet.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk har man som udgangspunkt ret til at få pengene tilbage, hvis man har købt en ydelse, man ikke får.

»Hvis man har købt en ydelse og ikke får den, har man i de fleste tilfælde krav på at få pengene tilbage. Der kan dog være enkelte virksomheder med aftalevilkår, der kan forholde sig anderledes, så det skal man være opmærksom på,« siger Martha Nør Kjeldsen, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.

I mailkorrespondancen er det dog tydeligt, at Københavns Zoo mener, de har lovgivningen på deres side.

Her skriver Københavns Zoo, at de ikke er forpligtet til at give pengene tilbage, idet det ikke er deres beslutning at lukke, men en ordre fra regeringen.

Københavns Zoo beskriver det som force majeure, hvilket betyder at man er fritaget fra aftalen på grund af en ekstraordinær situation, man ikke selv er skyld i.

Men det er altså ifølge Forbrugerrådet Tænk ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen:

»Der er ingen, der ved, om det er force majeure endnu, for det er ikke blevet prøvet ved domstolene, og vurderingen vil formentlig også variere fra sag til sag. Det er et begreb, man kun gør brug af i sjældne tilfælde, og ellers skal de almindelige regler følges: At tjekke, om der er særlige aftaleregler, og ellers har man krav på at få pengene tilbage,« siger Martha Nør Kjeldsen, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk

Jakob Andersen er generelt uforstående over for København Zoos argumentation i mailsvaret.

Det får nu familiefaren til at genoverveje, om familien overhovedet skal have årskort til Zoo igen.

»Jeg tænker ikke, vi skal have årskort til Zoo igen. Der er mange andre steder, man kan få årskort til. For eksempel Experimentarium,« siger Jakob Andersen.

Vi har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Zoo.

De ønsker dog ikke at stille op til interview.