Pengene vælter ind.

Den norske Reitan-familie har kæmpe succes i Danmark, hvor den nu står til at kunne stikke 500 millioner kroner i baglommen som udbytte i 2023.

Det skriver Børsen.

Familien står bag Rema 1000, der i 2022 for første gang nogensinde havde en omsætning på over 20 milliarder kroner.

Ole Robert Reitan er topchef for Rema 1000 Gruppen og formand for Rema 1000 Danmark Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Ole Robert Reitan er topchef for Rema 1000 Gruppen og formand for Rema 1000 Danmark Foto: Niels Ahlmann Olesen

Alene i Danmark har familien Reitan nu i løbet af de seneste fem år modtaget cirka to milliarder kroner i udbytte.

Ifølge Børsen blev Reitan, som altså er firmaet bag Rema 1000, etableret i 1948, da ægteparret Margit og Ole Reitan åbnede familiens første købmandsbutik i Trondheim.

Sønnen Odd Reitan er administrerende direktør for koncernen. Hans søn, Ole Robert Reidan, leder Reitan Retail, hvor Rema 1000 i Danmark hører under. Og han hans bror styrer Reitan Kapital.

Rema 1000 har i Danmark en såkaldt franchisemodel, hvor de enkelte købmænd får penge ved at drive deres butikker under kædens navn.

I 2022 tjente hver købmand i gennemsnit 1,5 millioner kroner.

Det er på niveau med indtjeningen inden corona.

Rema 1000 har i Danmark opkøbet 114 af Aldis 188 butikker, da tyskerne besluttede sig for at lukke ned i Danmark.

Ifølge Forbes er den norske Reitan-familie god for cirka 30,5 milliarder kroner.