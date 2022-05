Gule skilte med 'spar 50 procent', 'tilbudspris' og 'udsalg.'

Det er nemt at blive forblændet, hvis rabatten synes stor.

Men det er ikke ensbetydende med, at den i virkeligheden er det.

Sådan lyder opråbet fra Pricerunner, der er Danmarks største pris- og produktsammenligningstjeneste.

»Kampen om kunderne er benhård, og forbrugerne bliver nødt til at undersøge markedet og lave mere research, end de måske er vant til,« siger forbrugeranalytiker hos Pricerunner Katrine Barslev i en pressemeddelelse.

Op til black friday 2021, årets største udsalgsdag, undersøgte de 36.000 produkter. Her viste det sig, at næsten hver fjerde tilbud var falskt.

Den nye lov i Sverige Det svenske folketing, Riksdagen, vedtog for nylig at stramme op over for de butikker, som snyder med udsalgspriser. Det betyder, at virksomheder skal være mere transparente i deres markedsføring og blandt andet tydeligt tilkendegive en vares billigste pris i de seneste 30 dage. Du kan læse mere her.

23 procent af alle udsalgsprodukter var nemlig i månederne forinden sat op i pris for derefter at blive sat ned igen.

En tendens, der allerede viste sig i 2019 og 2020. Og som kun vil fortsætte, vurderer Pricerunner.

For mens forbrugerne i Sverige kan se frem til en ny lov, der skal stramme op over for de butikker, der udnytter markedsføringsreglerne til det yderste, er der ingen udsigt til forbedringer af dansk lovgivning, skriver Pricerunner.

I Danmark er der nemlig ikke noget, der direkte beskytter forbrugerne mod de kunstige udsalgspriser.

Førprisen skal rigtig nok have været gældende 'i en længere periode', men den periode svarer i praksis kun til seks uger, skriver Forbrugerombudsmanden på sin hjemmeside.

Katrine Barslev opfordrer derfor til, at forbrugerne sammenligner priser, inden de køber.