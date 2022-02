Man skal holde ekstra meget øje med hvilke hjemmesider der tilbyder rabatkoder.

I øjeblikket gælder det i sær rabatkoder til Matas.

Det er blandt andet på en side der kalder sig Rabathelten, hvor man lover Matas-rabatkoder som ikke findes. De henviser også til en anden side der hedder bedstrabatkode.dk – denne side er også falsk.

Det skriver Forbrugerrådet Tænks app, Dit Digitale Selvforsvar.

Rabatsiden lover for eksempel at hvis du opretter en Club Matas Profil så får du 15 % – denne type rabat findes ikke og har aldrig været aktuel.

»Det er en helt generel ting, i forhold til tilbud og rabatkoder, at man skal tjekke om de er for gode til at være sande. Derfor opfordrer vi til, at man tjekker mailadressen og hjemmesiden en ekstra gang for at være helt sikker. Det gælder ikke kun Matas, men også alle store detailvirksomheder,« fortæller pressechef i Matas Klaus Fridorf og fortsætter:

Foto: Mit digitale selvforsvar Vis mere Foto: Mit digitale selvforsvar

»For selvom vi har gode tilbud, så er der nogle, der forsøger at snyde en med tilbud der virker for gode til at være sande. Derfor skal man være rigtig opmærksom. Det kan være alle kanaler, at det sker på. Det bedste man kan gøre er at være grundig med, at Facebooksider og e-mailadresser stemmer overens med den rigtige virksomhed.«

Vær opmærksom på at de kan indsamle data eller betalings oplysninger så har du opgivet dine kort oplysninger så skal du kontakte din bank med det samme og spærre dit kort, lyder meldingen fra Forbrugerrådet Tænk.