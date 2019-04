Siden december har landets discountkæder stået i kø for at varsle nye butiksåbninger. Netto og Lidl vil øge antallet med omkring 100 hver, Rema 1000 vil åbne 15-25 nye butikker om året, og Aldi planlægger 60 nye butikker.

Torsdag meldte Fakta sig så for alvor ind i den eskalerende discountkrig. 50 nye butikker er på tegnebrættet.

Fakta har ellers været en af de discountkæder, som har været hårdest ramt de seneste år. Fra 2014 til 2019 faldt antallet af Fakta-butikker med 90, fordi økonomien ikke hang sammen.

Men nu skal bøtten altså vendes, og det skal ske med 50 nye butikker frem mod 2024. En offensiv, der skal bringe Fakta tilbage til at have mere end 400 butikker på landsplan.

»Da jeg kom til Fakta i 2014 som driftsdirektør, røg jeg i maskinrummet med en oliekande for at få struktur og basis på plads. Det er vi færdige med, og nu er det tid til igen at udvide og tage markedsandele,« siger kædedirektør John Hornbech Christensen til Dansk Handelsblad.

Discountkædernes mange offensive meldinger i medierne de seneste måneder vidner om, at discountkrigen nu koger på sit højeste niveau i flere år, mener Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

Ud over potentielt faldende priser på de dagligvarer, kæderne vælger at konkurrere på, vil de mange nye discountbutikker få konsekvenser for specialbutikker og klassiske supermarkeder.

»Selvfølgelig er discountkæderne i krig om kunderne, men totalt set er det her en krig om markedsandele, som man altså også vil tage fra andre dele af detailhandelen,« siger Bruno Christensen:

»Discount er jo den eneste sektor som sådan, som har stået for konstante nyåbninger de seneste år. Så discountbutikkernes udvidelse er lige så meget en opslugning af andre små butikstyper og større supermarkeder,« siger Bruno Christensen.

I forbindelse med meldingen om udvidelse forklarer Faktas kædedirektør, John Hornbech Christensen, da også, at en af grundene til de mange nye butikker er, at man kan se, at handelen fra mindre og større butikstyper i stigende grad flytter over i supermarkeder og discountbutikker.

Dermed er opturen for discountkæderne i Danmark endnu en gang forstærket, selvom det kun er få år siden, at discountsektoren så ud til at være i alvorlig krise.

I 2014 faldt antallet af discountbutikker for første gang nogensinde, og en lang række butikslukninger fulgte.

Discountkæden Kiwi måtte helt trække stikket og lukke deres mere end 100 butikker i sommeren 2017. Fakta lukkede omkring 90 butikker, og Aldi har også måttet dreje nøglen om på omkring 50 butikker.

Men nu er det samlede antal discountbutikker stigende igen. Hvis discountkæderne åbner de butikker, de har varslet, vil antallet langt overgå det antal, der var i 2014, da discountbølgen toppede med 1.575 butikker.

Bruno Christensen kan ikke se nogen grund til, at der ikke skulle være plads til de mange nye discountbutikker.

»De har en butiksstørrelse, der passer til folks daglige forbrug, og som gør det muligt at lægge i tæt bebyggede områder,« siger han:

»Discount har langtfra toppet. Der er masser af plads til udvidelse, hvis man fortsat kan tage markedsandele fra andre butikstyper.«