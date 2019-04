Efter flere år med store underskud og butikslukninger er discountkæden Fakta nu trimmet og klar til at lave forandringer, der skal få kunderne til at strømme ind på ny.

Den plan, der skal få dig til at handle i Fakta, kan B.T. nu give dig indblik i. Flere tiltag er på trapperne.

Øverst på Faktas liste er færdiglavet mad.

»Vi skal have mere kvalitetsfastfood til en fornuftig pris, for der er ingen tvivl om, at kunderne efterspørger det – og det er altså ikke bare frostpizzaer,« siger Peter Høgsted, administrerende direktør for Coop, der driver Fakta:

»Vi arbejder med varme retter ud af butikken, og vi eksperimenterer med foodtrucks foran Fakta, så man kan få sit varme måltid med det samme.«

Også langt flere økologiske varer skal på hylderne i Fakta, lyder det fra Coop-chefen.

Og så er der lagt op til en relativt stor udskiftning af de varer, du i dag kan købe i Fakta.

»Vi ved jo, at kunderne er meget glade for Coops egne mærker, som vi fører i nogle af vores andre butikker. Det er mærker med fokus på at være miljørigtige og fri for kemi, og det er meget populært hos kunderne,« siger Peter Høgsted:

»Vi tror, at hvis vi lader Coops identitet smitte mere af på Fakta, så er det et plus. Det bliver en gradvis udskiftning af de varer, der er i sortimentet i Fakta i dag.«

I slutningen af 2018 havde Fakta afsluttet udrulningen af bip og betal-konceptet, hvor kunderne selv kan scanne og betale for deres varer med deres smartphone.

»Det tror vi helt klart også meget på, for kunderne vil meget gerne have mulighed for at betjene sig selv i dag,« siger John Hornbech Christensen, administrerende direktør i Fakta.

Han forklarer, at Fakta allerede nu i undersøgelser kan se en stigende kundetilfredshed. Udfordringen er nu at få nye kunder ind i butikken. Den øgede tilfredshed sker på baggrund af tiltag de seneste år, vurderer John Hornbech Christensen:

»Vi har moderniseret butikkerne med ny frugt og grønt. Vi har indført temaer med mad fra alle verdenshjørner. Vi har optimeret afdelinger med vin og specialøl. Jeg tror, det er det, kunderne kvitterer for nu.«