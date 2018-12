'Usselt', 'umoralsk' og 'at tage røven på folk.'

Flere danskere var rasende over, at gavekort til Fætter BR og Toys´R'Us på et splitsekund blev værdiløse, da kæden bag legetøjsforretningerne gik konkurs - mens gaver stadig kan byttes, og man endda kan købe nye varer i de butikker, der holder åbent året ud.

Nu har kæden bag de to lejetøjsforretninger trukket i land: Du kan få pengene retur - hvis gavekortet er købt i julemåneden.

»Gavekort som er købt i december kan refunderes,« siger Top-Toy's pressetalsmand Lars Bo Kirk til B.T.

Hvorfor meldte I det ikke ud i går?

»Der var rygende travlt i går og ikke alt blev håndteret korrekt. Vi kan kun lægge os fladt ned og indrømme, at det ikke er godt nok.«

Gavekort købt før Top-Toy gennemgik en rekonstruktion 30. november er derimod stadig værdiløse.

Det skyldes ifølge Lars Bo Kirk, at forbrugerne er sikret mod tab på varer og gavekort, som er købt efter rekonstruktionen, mens den samme sikkerhed ikke gælder for varer, der er købt før.

Hvis du ligger inde med et gavekort eller et tilgodebevis til Fætter BR eller Toys'R'Us, skal du ikke møde op i en af de 24 butikker, der stadig er åbne, pointerer Lars Bo Kirk.

Top-Toy Top-Toy blev i 2015 solgt til kapitalfonden EQT, der ejer 73 procent af selskabet. Stifterfamilien Gjørup ejer stadig 24 procent. Da selskabet blev tvunget i rekonstruktion i november, drev de 226 BR-butikker og 73 Toys 'R' Us-varehuse. Efterfølgende meldte de ud, at de ville skære op mod 100 butikker i Norden og Tyskland, og derudover skære i hovedkontoret i Vallensbæk og Hongkong. 10 butikker blev lukket i Danmark, og 450 medarbejdere over hele norden stod til at miste deres job. Top-Toy har 2.124 fuldtidsansatte medarbejdere over hele norden. Kilde: Top-Toy

Du skal derimod sende billeder af gavekortet og din kvittering, så man kan se datoen for købet, til konkursboets kurator på mailadressen toptoy@gorris- senfederspiel.com.

'Vi sørger for udbetaling hurtigst muligt,' skriver Fætter BR i en meddelelse, som blandt andet kan ses på BR-legetøj Kolding Storcenters Facebook-side.

'Har du købt et gavekort før den 30. november 2018 er du almindelig kreditor i konkursboet. Vi må ikke foretage udbetaling af dit krav, men du har mulighed for at sende information om dit krav i konkursboet,' fortsætter Fætter BR i meddelelsen.

'Vi beklager meget, at denne ulejlighed, som nødvendig pga. de tekniske forhold omkring gavekortenes udstedelse,' slutter den snart hedengangne legetøjskæde.

Vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe, opfordrer danskere med gavekort købt før 30. november til at kræve deres penge tilbage, men du skal ikke sætte næsen op efter at få mere end en brøkdel af pengene retur.

»Hvis du har et gavekort på 500 kroner, så kan du måske få 50 kroner ud af det,« siger han.

Lørdag formiddag er der masser af mennesker foran Fætter BR's butik i Rødovre, som er en af dem, der holder åbent frem til nytår.

Journalist Martin Fink har filmet køen foran forretningen og lagt videoen på Twitter kort før klokken 10. At dømme ud fra køens længde ser det ud til, at de ansatte i forretningen får en særdeles travl dag med gavebytning og salg af varer til nedsat pris.

Hvis du skal have byttet gaver i BR, så er der åbent i Rødovre. #dkbiz pic.twitter.com/qGWuajwZDQ — Martin Flink (@MartinFlink) 29. december 2018

Top-Toy offentliggjorde i november sin årsrapport, som viste et blodrødt minus på driften på hele 149 millioner kroner.

Det store underskud betød, at Top-Toy måtte gå i rekonstruktion midt i julehandlen.

Fredag oplyste Top-Toy, at kæden er gået konkurs.

Lars Bo Kirk opfordrer danskere, som ligger inde med gavekort til Fætter BR eller Toys'R'Us til at holde sig opdateret på Top-toys hjemmeside, hvor der lørdag vil komme yderligere oplysninger om, hvad man skal gøre for at refunderet beløbet, hvis gavekortet er fra december og blive kreditor i konkursboet, hvis gavekortet er af ældre dato.