Ejeren af Fætter BR og Toys’r’us er erklæret konkurs. Det betyder, at alle butikker lukker.

Omkring 50 butikker fordelt over Danmark, Sverige og Finland tager dog januar-udsalget med, hvor der også vil være mulighed for, at man kan bytte for eksempel julegaver.

»Man vil kunne bytte gaver til andre varer. Det er ikke muligt at få penge tilbage,« siger advokat Søren Aamann Jensen, der er udpeget som kurator i forbindelse med konkursen.

Han fortæller, at der er mulighed for at få et tilgodebevis, men det vil jo ikke være muligt at benytte sig af det, da butikkerne lukker efter udsalget.

Det er ikke muligt at få penge tilbage Søren Aamann Jensen

I Danmark holder man 24 butikker åbne i januar.

Her er listen over de 24 butikker:

Fætter BR i Algade i Aalborg

Fætter BR i Rødovre

Fætter BR i Rosengårdscenteret i Odense

Fætter BR i Nykøbing Falster

Fætter BR i Kolding Storcenter

Fætter BR i Randers Storcenter

Fætter BR på Roskilde Torv

Fætter BR i Bruuns Galleri i Aarhus

Fætter BR i Borgen i Sønderborg

Toys’r’us i Taastrup

Toys’r’us i Rødovre

Toys’r’us i Aalborg

Toys’r’us i Tilst

Toys’r’us i Esbjerg

Toys’r’us i Næstved

Toys’r’us i Gentofte

Toys’r’us i Kolding

Toys’r’us i Holbæk

Toys’r’us i Field's

Toys’r’us i Holstebro

Toys’r’us i Slagelse

Toys’r’us i Viborg

»Vi har prøvet at sprede butikkerne bedst muligt geografisk,« siger Søren Aamann Jensen.

Der vil vil være butikker åbne både på Sjælland, Fyn og i Jylland.