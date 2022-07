Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Er du en af de danskere, der lige nu har en bolig til salg eller har planer om snart at sælge? Så skal du nok ikke forvente en større budkrig.

Det brandvarme boligmarked er nemlig ikke længere lige så varmt, som det har været, hvilket nu kan ses i andelen af salg, der gennemføres til overpris.

Det skriver Boligsiden ifølge Finans.dk.

Andelen af salg af ejerlejligheder og sommerhuse, der gik i overbud, var i juni i år seks og 11 procent, mens der for villaer og rækkehuse var tale om otte procent.

Tallene er dermed væsentlig lavere end i sommeren 2021, hvor omkring hver femte handel med lejligheder og sommerhuse blev solgt til overbud. Det samme gjorde sig gældende med 16 procent af alle handler med huse.

Ifølge Finans.dk kan de færre overbud skyldes, at vi nu har en væsentlig højere rente, og at renten forventes at stige yderligere.

Kasper Fredløv Sonberg, boligøkonom hos Boligsiden, er dog fortsat optimistisk på vegne af dem, der vil sælge deres bolig.

»Godt nok ser vi en nedgang i antallet af boliger, der sælges til overpris, men andelen ligger dog stadig en lille smule over, hvad vi normalt har set i årene inden corona. Det gælder særligt for sommerhuse og også for huse, imens ejerlejlighederne er tæt på det tidligere kendte niveau,« siger han til Finans.dk.

Før coronakrisen var andelen af huse, der sælges til overbud, et sted mellem fire og fem procent, skriver Boligsiden.