Det kan betale sig at prutte om prisen med sin håndværker.

Mere end tre fjerdedele af dem, der forhandler om et tilbud, ender med at få en billigere ydelse eller bedre service, viser en ny undersøgelse.

Men hvad gør du, når du skal have nyt køkken, skiftet taget eller repareret toilettet?

Ja, hvis du ikke er den fødte gør det selv-mand m/k, så ringer du højst sandsynligt efter en håndværker, som kan fikse det for dig mod betaling.

Og langt de fleste af os stiller os tilfredse med den første pris, som tømreren, mureren eller vvs'eren foreslår.

Det viser en rundspørge, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet.

Her svarer nemlig kun cirka 23 procent, at de forsøger at få en bedre pris eller ydelse hos håndværkeren, når de har fået det første tilbud.

For fem år siden var tallet 38 procent.

»Det er ærgerligt, at flere forbrugere accepterer håndværkerens tilbud uden at forhandle, for der er ofte en bedre pris eller service at hente for dem, som prøver. Håndværkerarbejde er ofte en stor udgift, så det kan virkelig være et forsøg værd,« siger kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Niels Enemærke.

Faktisk viser undersøgelsen, at hele 79 procent af dem, som forsøger at forhandle, endte med at få en bedre pris eller en bedre ydelse.

Der er ifølge styrelsen flere årsager til, at vi ikke i større omfang prutter om prisen.

»Nogle svarer, at det kun er en lille opgave, men selv på små opgaver kan der være noget at hente. Og selv om man allerede kender sin håndværker, er det intet i vejen for lige at forhøre sig om, det virkelig er håndværkerens bedste tilbud,« siger Niels Enemærke i en pressemeddelelse.