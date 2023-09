Allerede mandag aften åbnede Vurderingsstyrelsen for, at 1,7 millioner boligejere nu kan se deres nye ejendomsvurdering.

Vurderingsportalen har også oprettet hjemmesider, hvor du først og fremmest kan se, hvad din ejendomsvurdering er anslået til at være i 2022.

Det kan du finde her.

Derudover er der et værktøj, hvor du ved at indtaste din adresse kan se et bud på, hvor du skal betale i boligskatter i 2024.

Det kan du finde her.

B.T. talte mandag med Mikkel Høegh, boligøkonom i Jyske Bank. Han forklarede skridt for skridt, hvordan du skal forholde dig til den seneste vurdering. Det kan du læse her.

Har du fået en ejendomsvurdering, der ser mærkelig ud? så skriv til B.T. på npkj@bt.dk.