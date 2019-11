En kæmpe villa eller en lille hybel.

Hvis du har én million kroner, som du gerne vil omsætte til fast ejendom, så er der stor forskel på hvor mange kvadratmeter, du kan købe dig til alt efter, hvor du befinder dig henne i landet.

Det viser nye tal fra boligsitet Boliga.dk*.

Hvis det er et hus, du leder efter, så kan du på Lolland få hele 245 kvadratmeter for den ene million, hvorimod beløbet på Frederiksberg kan veksles til blot 18 huskvadratmeter.

Men inden man forelsker sig hovedkuls i tanken om langt til naboerne, en selvforsynende baghave og nærmest uanede mængder plads, er der også andre aspekter, der er værd at tage med i regnestykket:

»Det vigtigste er, at du tænker over, hvad der betyder mest for dig, for man kan sjældent få alle ønsker opfyldt. Er central beliggenhed vigtigst, så kommer det nok ikke til at fungere at flytte til yderkommunerne, hvor man også skal medregne pendling i budgettet og tænke over, hvad det betyder for det sociale liv, hvis ens omgangskreds og familie bor langt væk,« siger Lennart Christensen, der er direktør hos Købersmægler.dk.

»I sidste ende kan det resultere i, at boligen må sælges igen efter kort tid, hvis man ikke har været tro over for sine prioriteter, men i stedet er blevet forblændet af ideen om en større bolig og plads at boltre sig på.«

Populært eller billigt

Hvis man ser på priserne rundt omkring i landet, er der nogle kommuner, der er mere populære hos køberne end andre. Men selv i de dyreste dele af landet, kan der være penge at spare på "bare" at hoppe over kommunegrænsen, oplyser Boliga.dk.

I Aarhus Kommune kan en million kroner købe dig 41 kvadratmeter hus, men hvis du i stedet rykker til Randers eller Syddjurs, får du over dobbelt så meget plads for pengene - her kan du nemlig i snit få 85 og 86 kvadratmeter for samme beløb.

Også omkring København, hvor én million kroner er værd 24 kvadratmeter, er der penge at spare på at rykke lidt længere væk. I nabokommunen Hvidovre får du således 32 kvadratmeter for én million kroner. Og rykker du længere ud på toglinjen, kan du få dobbelt så meget hus for pengene, hvis du for eksempel køber i Køge Kommune, hvor beløbet rækker til 50 kvadratmeter.

»Vi oplever ikke i stor grad "kommunesnobberi", men der er boligkøbere, som fravælger et område, fordi de har en forudindtaget holdning omkring, hvordan "folk er" i et bestemt område, eller de er på jagt efter den status, et bestemt postnummer kan give, siger Lennart Christensen, der altid råder køberne til at komme med tre til frem kriterier, der er vigtige for dem, når de skal handle en bolig.«

»Vi gør os sjældent til dommere over, om vi synes, det er fornuftige kriterier eller ej, men vi kan dog godt udfordre dem, hvis vi har en oplevelse af, at man ikke har tænkt sig godt nok om. I sidste ende er valg af bolig meget individuelt, og det vigtigste er, at boligkøberen får den bedst mulige handel, der hvor de nu engang har valgt at bo,« siger han til Boliga.dk.

Hvad kan du få for én million kroner i dit område? Se det her