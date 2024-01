Den populære bank, Express Bank, har indledt en process om afvikling af bankens aktiviteter.

Det oplyser Express Bank i en meddelelse tilsendt til B.T.

»Ekspres Bank meddeler at have indledt processen for afvikling af aktiviteterne i Danmark, Norge og Sverige. Denne proces vil udmønte sig i en gradvis afvikling af bankens aktiviteter,« skriver banken.

Årsagen til afviklingen skyldes ifølge Express Bank, at »grundet vanskelige betingelser af både teknisk og finansiel karakter har forretningen ikke opnået den nødvendige størrelse til at kunne absorbere de investeringer, som ville sikre en konkurrencedygtig positionering«.

»I den anledning har banken gennemført en strategisk gennemgang, som har ført til beslutningen om at stoppe bankens aktiviteter over tid,« skriver Express Bank.

Banken blev etableret tilbage i 1987 som et samarbejde mellem Handelsbanken og Dansk Supermarked, og opstartet samarbejde med flere store danske virksomheder. Blandt andre Jysk, Ilva, PureGym og Power.

Express Bank har 310 medarbejdere fordelt i Danmark, Norge og Sverige, og ejes af den franske finanskoncern BNP Paribas Personal Finance.

Express Bank oplyser, at man fortsat vil betjene bankens eksisterende kunder og partnere med samme kvalitet og engagement indtil bankens kontraktlige forpligtelser ophører.

B.T. arbejder på en kommentar fra Express Bank.