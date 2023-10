Et af Europas allerstørste børsnoterede selskaber bliver straffet på børsen onsdag.

Det vækker opsigt, fordi der er tale om luksusmastodonten LVMH, der falder op mod 8 pct.

Aktien i det europæiske modeselskab, der er verdens største koncern af luksusvarer og blandt andet ejer Louis Vuitton og Dior, bliver straffet.

Det er konsekvensen af, at investorerne og analytikerne har fået indblik i, hvordan det er gået de seneste tre måneder, vurderer Saxo Banks investeringsstrateg, Oskar Barner Bernhardtsen.

»Ved et hurtigt kig på deres regnskabspræsentation, kan man godt se, hvor svaghederne ligger lige nu. Det er ikke et decideret dårligt regnskab, men LVMH er blevet betragtet som en virksomhed, der ikke bliver påvirket af hverken inflation eller lavere generelt forbrug pga. deres luksusstatus.«

»Det viser sig nu, at selv LVMH kan mærke at verden er på vej i et lavere vækst tempo,« forklarer han.

Det springer i øjnene, at LVMH stagnerer i USA, mens Europas vækst er på kun 7 pct. i tredje kvartal.

Kvartalet viser sig endda som væsentlig lavere end første og andet kvartal, bemærker Saxo Bank-strategen. Ser man på udviklingen for LVMH i Asien, så ser det også svagt ud efter en stærk genåbning i andet kvartal, vurderer han.

»Som virksomheden selv siger, ser LVMH ind i mere normale tilstande, når det kommer til salgsvækst i fremtiden.«

LVMH er et af de allerstørste selskaber i Europa, og dets salg af luksusgoder gjorde i 2022, at topchefen Bernard Arnault nød titlen som verdens rigeste mand, fordi LVMH-aktien skød i vejret.

I 2023 er LVMH dog faldet tilbage, og Tesla-medstifteren Elon Musk har nu overtaget titlen.

Der er ifølge Saxo Bank-strategen også en stemning af, at »champagnepropperne er stoppet med at poppe.«

»Der er fortsat vækst i de fleste divisioner, men især »wine & spirits«, der indeholder de mange champagnemærker oplevet markant negativ vækst.«

Det leder tankerne hen på ordsproget om, at man kan måle verdenens tilstand efter champagnesalget, mener han.

»Når vi fejre gode tider bliver der solgt mere, og omvendt når det går skidt. Det er måske ikke den bedste indikator på global vækst, men alligevel, noget tyder på at selv verdens rigeste er begyndt at spare en smule på luksusvarer.«