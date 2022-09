Lyt til artiklen

Det laveste niveau i 20 år.

Det er euroen mandag formiddag faldet til oven på øget økonomisk usikkerhed, efter at Rusland op til weekenden annoncerede et gasstop via Nord Stream 1.

Euroen dumpede ned til at være 0,988 dollar værd, og det svarer ifølge Financial Times til et fald på 0,7 procent.

Så lavt har den fælleseuropæiske valuta ikke ligget siden 2002.

Men det er gået den vej i et stykke tid.

Det er kun knap to måneder siden, at euroen blev mindre være end dollaren, hvilket heller ikke var sket siden 2002. Dengang ramte euroen 0,998 dollar i værdi.

Nu har euroen altså taget et nøk længere ned.

Som B.T. tidligere mandag skrev har også aktiemarkederne været ramt på grund af det tidsubestemte gasstop fra russisk side.

Og det er en tendens, der siden er fortsat.