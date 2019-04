Pålæg, hakkekød, pølser, fars og bøffer. Det vælter frem med plantebaserede produkter, der ligner klassisk kød i disse dage. Og det er også i orden.

Producenterne skal bare holde op med at bruge betegnelser på pakken, som man normalt bruger om produkter, der lavet af kød, mener EU’s Landbrugsudvalg.

Det skriver TV 2.

Og de mener det faktisk så alvorligt, at et stort flertal i EU’s Landbrugsudvalg har besluttet, at plantebaserede produkter ikke må hedde noget med pølse, bøf eller andet, der kan henlede tankerne på kød.

Et af medlemmerne af Landbrugsudvalget er Jørgen Dohrmann (DF). Han er enig i, at man ikke må bruge klassiske kødbetegnelser om plantebaserede produkter.

»Det skal være klarere defineret, hvad der er kød, og hvad der er planter,« Jørgen Dohrmann til TV 2:

»Man kan ikke kalde det for eksempel burger eller fars, hvis det ikke indeholder kød. Så sender man nogle forkerte signaler til forbrugerne om, hvad de køber.«

Forslaget om at sætte en stopper for, at planteprodukter får kødklingende navne, er dog ikke virkelighed endnu.

Nu skal det en tur gennem EU-systemet, før det endeligt behandles.