I midten af februar udsendte det kroatiske EU-formandskab et dokument med et ændringsforslag.

Et ændringsforslag, der er så stor en bombe under flypassagerers rettigheder i EU, at det kan ende med at udslette omkring 80 procent af de sager, hvor man som passager i dag kan kræve kompensation fra flyselskaberne.

»Hvis det her bliver vedtaget, er der tale om en væsentlig forringelse af de rettigheder, europæiske flypassagerer har. Vi er ikke tilfredse med det her udspil overhovedet,« siger Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver for miljø og teknik i Forbrugerrådet Tænk:

»Jeg havde forventet forringelser. Men jeg er overrasket over, at der er lagt op til så væsentlige forringelser, som vi ser her.«

Den nuværende EU-forordning om flypassagerers rettigheder er fra 2004. Det er den forordning, det kroatiske formandskab har fremsat en lang række ændringsforslag til.

I forslaget, som B.T. har set, lægges eksempelvis op til, at det skal være meget sværere for flypassagerer at få kompensation fremover.

I dag er det sådan, at du kan kræve 250, 400 eller 600 euro i kompensation, hvis dit fly har været forsinket i mere end tre timer. Beløbets størrelse afhænger af, hvor langt du skal rejse.

I forslaget er der lagt op til, at tidsgrænsen hæves.

I stedet for tre timer skal dit fly fremover have været forsinket i fem, ni eller 12 timer, alt efter hvor lang rejsen er, før du kan få kompensation.

Derudover er lagt op til, at du ikke længere kan få kompensation, hvis årsagen til forsinkelsen er tekniske problemer, som man ellers kan i dag.

Hos Flyhjælp, der lever af at kræve kompensation på vegne af flypassagerer, er man forbløffet over udspillet.

»Det er et kæmpe tilbageskridt for flypassagerer,« siger Alex Kirkeberg, pressechef for Flyhjælp:

»Ændringsforslaget vil efterlade 80 procent af kompensationsberettigede passagerer uden rettigheder fremover.«

Forslaget kommer efter en proces, hvor EU-kommissionen har bedt alle implicerede om at komme med indspark til ændringer af forordningen.

Her har flyselskaberne blandt andet anført, at de nuværende regler er så tunge, at sager om kompensation udgør omkring 3-6 procent af deres udgifter.

Og det er et argument, EU-formandsskabet tilsyneladende har lyttet til.

»Der er nogle lobbyorganisationer fra flyselskaberne, som har været meget langt fremme i bussen her,« siger Marlene Wind, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, om ændringsforslagene.

Hun vurderer dog, at det bliver ’op ad bakke’ at få ændringsforslaget stemt igennem i sin nuværende form.

»Det kommer fra det kroatiske formandskab, som lige nu repræsenterer stats- og regeringscheferne og ministerrådet. Men det er jo bare én part. Det skal også igennem Europaparlamentet, og deres udgangspunkt er altid at sikre borgerne. Så det bliver op ad bakke at få det her igennem,« siger Marlene Wind:

»Det er slet ikke den her vej, vinden blæser. Jeg kan ikke se for mig, at det her kommer igennem i den form.«

Hos Forbrugerrådet Tænk er man i hvert fald klar til at kæmpe for, at der trækkes kraftigt i forbrugernes retning.

»Der er helt klart behov for præciseringer i den her forordning, men det, der er sket, er, at flyselskaberne har benyttet det her som en anledning til at forringe forbrugernes rettigheder,« siger Vibeke Myrtue:

»Det har vi tænkt os at gøre opmærksom på. Vi arbejder rigtig meget med det her gennem vores europæiske paraplyorganisation.«

Det er endnu usikkert, hvornår forslaget skal til behandling igen.