Mange tusinde danskere sidder i disse dage og venter på at finde ud af, om de er købt eller solgt. Får de penge tilbage, hvis deres pakkerejse er eller bliver aflyst på grund af corona-restriktioner? Eller må de nøjes med et tilgodebevis?

Og det er ikke kun danskere, der venter spændt på svaret i Danmark. Også i EU følger man situationen – og erhvervsminister Simon Kollerup (S) – meget tæt.

Erhvervsministeren spillede nemlig for to uger siden ud med, at rejsebranchen skal have lov til at suspendere forbrugernes rettigheder, som er fastsat via EU, og udstede et tilgodebevis i stedet for at refundere pengene.

Andre EU-lande har kørt med lignende løsninger for at hjælpe den voldsomt nødlidende rejsebranche.

Men i slutningen af sidste uge landede så et brev hos samtlige regeringer i EU – også i Danmark.

Det var afsendt og underskrevet af EU's justitskommissær, Didier Reynders, og EU's transportkommissær, Adina Valean.

Deres besked var, at lande som Danmark skal sørge for, at rejseselskaberne refunderer kunderne, hvis de vil have penge tilbage. Helt som EU's regler foreskriver.

‘Vi afventer nu medlemsstaternes svar og vil derefter vurdere, hvilke yderligere handlinger vi eventuelt må skride til,' oplyser EU's konkurrencekommission i en mail til B.T.

De var brede smil, da regeringen og alle partier undtaget Nye Borgerlige præsenterede planen, der blandt andet skulle give rejseselskaber lov til at se bort fra forbrugernes rettigheder. I EU var grimassen en lidt anden. Foto: Martin Sylvest Vis mere De var brede smil, da regeringen og alle partier undtaget Nye Borgerlige præsenterede planen, der blandt andet skulle give rejseselskaber lov til at se bort fra forbrugernes rettigheder. I EU var grimassen en lidt anden. Foto: Martin Sylvest

Over for B.T. bekræfter Erhvervsministeriet at have modtaget og læst beskeden, der umiddelbart er en tommel ned til Simon Kollerups planer – og en redningskrans til de kunder, der gerne vil have deres penge tilbage.

'Udmeldingen fra EU-Kommissionen er noteret. Det vil blive drøftet med partierne bag den politiske aftale,' oplyser Erhvervsministeriet.

I EU er der umiddelbart ingen kære mor: Der er ikke så meget at rafle om, lyder det.

Hvis ikke lande som Danmark makker ret og dropper tanken om at påtvinge kunderne tilgodebeviser frem for kontanter, vil det højst sandsynligt få konsekvenser.

'Vores tjenester overvåger konstant situationen i medlemslandene. Vi har adresseret vores bekymringer over for de EU-stater, hvor vi ser udfordringer med at overholde EU-lov,' skriver EU's konkurrencekommission til B.T. og uddyber:

'Det indeholdt også en indikation af, at vi vil overveje at indlede en sag om overtrædelse af loven, hvis medlemsstater ikke meget hurtigt overholder gældende EU-lov.'

Det vides endnu ikke, hvornår Erhvervsministeriet melder noget endeligt ud om den foreslåede voucher-ordning.

I rejsebranchen lyder det dog, at man forventer at få en afklaring på situationen i denne uge. Dermed kan kunderne også snart forvente at få endeligt svar på, om de kan få deres penge retur.