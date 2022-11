Lyt til artiklen

Selvom din æggebakke viser, at salgsdatoen er overskredet, kan æggene snildt holde sig meget længere.

På grund af forældede EU-regler har dagligvarebutikker dog i rigtig mange år været tvunget til at sælge æg til forbrugeren senest 21 dage, efter de er lagt – selvom æg har en 'bedst før'-dato på 28 dage.

Men den 7. december i år træder en ny EU-forordning i kraft, og med den ændres sidste salgsdato på æg fra 21 til 28 dage.

Forbrugerne kan dermed købe æg i butikkerne helt indtil æggenes 'bedst før'-dato – akkurat som med alle andre fødevarer.

Det oplyser Dansk Erhverv, som flere gange har fremhævet reglen om 'sidste salgsdato’ for æg som en barriere, der bidrager til madspild.

»Jeg har ikke kendskab til, at der findes lignende regler om 'sidste salgsdato' for andre fødevarer. I det hele taget er det også usædvanligt med en lovbestemt holdbarhedsdato,« siger Saoirse McKeever Andersen, der er fagchef for fødevarer i Dansk Erhverv, til B.T.

Med det mener hun, at det for stort set alle fødevarer er producentens ansvar at angive en korrekt holdbarhedsdato, og altså ikke noget der er fastlagt i reglerne.

Med 'bedst før'- mærket står producenten inde for, at fødevaren har den rette kvalitet, og fødevaren må ikke gå hen og blive sundhedsskadelig ved udløb af denne dato.

»Fødevarer, der har overskredet 'bedst før' datoen kan dog stadig spises, hvis de fortsat lugter og smager fint,« siger Saoirse McKeever Andersen.