Han kunne konversere kvanteteori med hr. Einstein ham selv, han fik Nobelprisen for sit virke som fysiker - og så er han en af de få borgerlige fødte, der er slået til ridder af Elefantordenen.

Der er ingen tvivl om, at Niels Bohr på mange måder er en dansk nationalskat; i mere end to årtier kunne man finde hans portræt på 500-kronesedlen - og nu har du chancen for at blive en del af historien.

Bohr-familiens liebhaver-sommerhus i Nordsjælland er netop kommet på markedet for første gang i over 90 år.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Ifølge ejendomsmægleren bag salget, Peter Leander fra Nybolig Liebhaveri i Hornbæk, købte den verdensberømte fysiker bindingsværkshuset tilbage i 1924 sammen med hustruen Margrethe.

Det 224 kvadratmeter store sommerhus går under navnet “Lynghuset” og blev bygget tilbage i 1894 - mange af de originale detaljer er bevaret.

Sidenhen er der kommet et arkitekttegnet anneks på den over 6.600 grund, der ligger op til skovarealet Tisvilde Hegn - så nu kan ejendommen prale af hele 13 værelser.

Populært og dyrt område

Sommerhuset har været i familien, siden fysikeren købte det tilbage i 20’erne.

Sidst var det sønnen Ernest Bohr, der ejede det, og det er således boet efter Niels Bohrs søn, der nu har udbudt ejendommen til salg.

Hvis du skal være den, der overtager nøglerne til den historiske bolig, skal du lægge 9,8 millioner kroner - hvilket svarer til en kvadratmeterpris på lige over 43.700 kroner.

Tisvildeleje er da også en af de mest populære sommerhusbyer på Sjællands nordlige kyst, hvor der med jævne mellemrum bliver handlet nogle rigtig dyre fritidsboliger.

Indtil videre er den dyreste sommerhushandel i kystbyen i år et 103 kvadratmeter stort sommerhus ved strandkanten på Nordre Strandvej.

Det blev solgt efter 20 dage på markedet for 11.225.000 kroner.

Niels Bohr levede fra 1885 til 1962 og var en anerkendt fysiker, der beskæftigede sig med atomfysik og kvantemekanik. Han og sønnen Aage Bohr er de eneste danskere, der har modtaget Nobelprisen i Fysik.

