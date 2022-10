Så fik vi også set det med.

En af landets dyreste supermarkedskæder som vinder af et pristjek! Foran discountkæderne Rema 1000 og Coop 365 Discount, der indtager de følgende placeringer.

Det var virkeligheden, da Forbrugerrådet Tænk torsdag gik ud med resultatet af deres pristjek af 15 økologiske basisvarer. Meny havde den billigste kurv.

Intet ondt om Meny: Det er en kæde med enormt mange kvaliteter. Men at Meny skulle vinde et pristjek, er nærmest chokerende for en pristjek-nørd som undertegnede.

Tillykke med det. Meny er forståeligt nok glade og brager resultatet ud alle de steder, de kan.

Det er også et resultat, der fortæller en historie om, hvad det er, der foregår i dagligvarebranchen lige nu, hvor mange plader forskubber sig, og hvor mange muligheder opstår.

Churchill-citatet ‘Man må aldrig lade en god krise gå til spilde’ må vi lige have frem fra gemmerne.

Se bare supermarkedsbranchen den seneste måned.

På et bagtæppe af historisk fødevareinflation er kæderne nu igen begyndt at vise, at de evner andet end at hæve priserne en gang om ugen.

Krisen har presset Coop ud i en hårdt tiltrængt aktion, hvor Fakta nu lukkes, og Coop 365 Discount, som er pænere, billigere og mere populær blandt kunderne, rulles ud i raketfart.

Også SuperBrugsen og Kvickly lægges sammen. Det hele handler om at nedbringe omkostninger, så man kan sælge varerne til konkurrencedygtige priser.

Og så kom Salling Group ellers med noget af en kioskbasker, da koncernen i slutningen af september pludselig annoncerede, at de, allerede i den kommende uge, åbner en ny kæde med navnet ‘Basalt’ – man kan vel næsten kalde det en superdiscounter.

Det går i luften, et par måneder efter ideen opstod i Nettos ledelse.

Det er gået sindssygt stærkt, og nu ser vi så om lidt, om ‘Basalt’ kan leve op til løftet om at ligge 15 procent under markedet prismæssigt på de varer, der er i sortiment.

Og så Meny.

I Dagrofa-koncernen har man, ligesom konkurrenterne, indført prisprogrammer.

Det er det prisprogram, som kaldes ‘Hverdagspris’, der får æren for sejren, når Meny selv skal forklare, hvordan de pludselig kan tage fusen på alle og være billigst.

Og det må man altså bare tage hatten af for. Meny har brugt krisen til at positionere sig som en kæde, der så kan vinde et pristjek på økologi.

Jeg havde ikke set det komme, men noget tyder på, at der kommer flere af de her oplevelser, hvor dagligvarebranchen overrasker os i den kommende tid.

Fasen, hvor hele branchen lå i fosterstilling og havde ondt af sig selv, mens prisstigninger og udfordringer haglede ned over dem, er ved at være slut.

Det kan godt være, udfordringer fortsat er til stede, men stadig flere aktører rejser sig nu op og viser os, at mens de lå i fosterstilling, spirede tankerne, løsningerne og innovationen.

Resultaterne af de tanker realiseres nu som perler på en snor.