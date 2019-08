I et år har landets tidligere S-statsminister Helle Thorning-Schmidt forsøgt at få solgt sommerhuset på Bogø lige syd for Sjælland - og dermed lader salget vente lidt længere på sig end normalt.

Det 243 kvadratmeter store hus har nemlig ligget til salg i knap 380 dage - mens den gennemsnitlige salgstid for villaer i Vordingborg Kommune lyder på 207 dage*. Det viser tal fra Boliga.dk.

Helle Thorning-Schmidt købte sammen med tre venner sommerhuset tilbage i 2005. Den gang gav de fire ejere samlet set 1.450.000 kroner for huset, mens du i dag skal have 1.895.000 kroner op ad lommen, hvis du vil blive den nye ejer af kvadratmeterne.

Ejendommen har officielt status af villa, men har altså været anvendt som feriebolig for flere familier - og det egner den sig ifølge salgsopstillingen også særligt godt til på grund af sit store areal og indretningen. Huset fordeler blandt andet sine kvadratmeter på et stort køkken-alrum med brændeovn, en opholdsstue, badeværelse med tilhørende sauna og flere værelser.

Østerbro-adressen solgt

Det er cirka to år siden, at Helle Thorning-Schmidt solgte sin anden adresse i Danmark, nemlig familiens tidligere hjem i Komponistkvarteret på Østerbro i København.

Huset på 136 kvadratmeter blev ifølge oplysninger fra Boliga.dk solgt som en skuffesag for intet mindre end 8.150.000 kroner. Thorning købte selv adressen i 2004 - og den gang stod der et noget mindre beløb på handlen, der gik igennem for 3.680.000 kroner.

Se sommerhuset her

*Boliga.dk har opgjort den gennemsnitlige salgstid for villaer solgt i almindelig fri handel i 2019s første kvartal.