Det siger tidligere baristaer om arbejdsforholdene hos Espresso House

»Man havde lyst til nogen gange at sætte sig ned og græde. Det har jeg gjort før, og det har mine kolleger også. Man føler sig fortabt, fordi man føler, at der ikke bliver gjort noget. Jeg græd foran min chef. Jeg havde det dårligt, men jeg kunne ikke melde mig syg, fordi der ikke var nogen til at dække vagten, min chef sagde bare, at vi måtte hjælpe hinanden.«

Berfin Titrek, 20 år, København

»Da jeg spurgte, hvorfor vi ikke fik tillæg ved overarbejde, lagde de en seddel i personalerummet om, at vi ikke var blevet tvunget til overarbejde. De forsøgte at pensle ud, at der var ingen, der skulle have noget for det, for der blev ikke kørt med tillæg, fordi det var frivilligt overarbejde – men vi var nødt til at lave overarbejde, for ellers nåede vi ikke alle opgaver, og så fik vi skældud.«

Anonym

»Det er standard at være underbemandet, og mit første angstanfald nogensinde blev udløst af en otte timers lang dag, hvor jeg ikke havde haft pause, eller spist eller drukket. Da jeg har fri, er der for travlt til, at jeg føler, jeg kan gå. Det er dér, jeg får angstanfaldet.«

Sabine Vestergaard, 21 år, Aarhus

»Jeg havde feber og halsbetændelse, men fordi vi ikke havde nogen, der kunne tage over, så var jeg nødt til selv at gøre det. Jeg er i tvivl om, hvad der ville ske, hvis jeg blev hjemme. Jeg tror ikke, at nogen har turdet gøre det.«

Anonym

»Vi var tre på arbejde, og jeg havde fri. Vi havde ikke fået hentet varer, caféområdet sejlede, og vi havde ikke mere mælk. Jeg ringede til min leder og spurgte, om hun komme og hjælpe. Hun sagde bare nej. Jeg satte mig ned på gulvet bag baren og græd. Jeg kunne ikke gå, fordi jeg følte, det var synd for dem, jeg gik fra, at de skulle stå i det lort, og vores chef ville ikke hjælpe.«

Amalie Agertoft, 21 år, Valby

»I den tid jeg var hos Espresso House, cuttede jeg privatlivet. Jeg havde ikke tid til venner eller familie. Det skete tit, at jeg havde en aftale, men så blev jeg nødt til at aflyse i sidste øjeblik – eller gå fra aftaler, fordi jeg skulle møde ind. Det er gået rigtig meget ud over mit personlige liv.«

Anonym

Kilde: Uddrag fra henvendelser fra 54 ansatte- og tidligere ansatte hos Espresso House.