Da 21-årige Sabine Vestergaard var barista hos Espresso House, blev hun bedt om altid at møde et kvarter før, hendes vagter startede.

Hun skulle nemlig gøre rent på kaffebarens toiletter. En opgave, som Espresso House ikke havde tænkt at give hende løn for, fordi arbejdstiden først blev registreret fra vagtens reelle start.

»Det var allerede under min oplæring, jeg fik at vide, at man skulle møde ind før for at gøre toiletterne rene. De sagde, at sådan gør vi det her. Jeg synes, det er at udnytte, at man gerne vil gøre sit bedste.«

Det fortæller Sabine Vestergaard fra Aarhus, der ikke ønsker at medvirke i artiklen med billede.

»Hvis man spurgte om løn, så fik man at vide, at nej, selvfølgelig fik man ikke det. Det var altså syv timers gratis arbejde.« Sabine Vestergaard, tidligere Espresso House-barista

I kølvandet på svenske Aftonbladets afsløringer af kritisable arbejdsforhold hos Espresso House i Sverige har B.T. haft kontakt til i alt 45 ansatte og tidligere ansatte. De tegner et enslydende billede af usunde arbejdsforhold i Nordens største kaffekæde.

Og rengøring af toiletter inden arbejde er da heller ikke det eneste, baristaerne i Espresso House ikke får løn for – medmindre man betragter pizza som løn.

Espresso House holder også rengøringsaftener, som er obligatoriske for de ansatte. En aften, som de ikke får løn for. De bliver i stedet lovet pizza.

Her er, hvad en ansat i Espresso House siger om "rengøringsaftenerne": »Vores leder prøver at tvinge os til at arbejde gratis. Vi har nogle interne tests ift. rengøring. Så et par dage inden kaldes vi ind til en 'rengøringsaften', hvor min chef siger, at 'vi skal have en god grund til ikke at deltage' eller chefen 'regner med at se os'. Hertil får vi at vide, at der vil være pizza og sodavand, når vi har gjort rent i 2-3 timer uden betaling – nogen gange har vi skullet gøre rent til 01-02 stykker om natten.« »Jeg har gjort opmærksom på det, men vi er så unge, og da jeg sagde det, var min leder yngre end mig, og jeg var deltid, og min leder var helt ny.« Jeg synes, det er grotesk. Det er mega, mega nederen, at de prøver at tvinge folk og snyde folk, for man kan jo ikke forvente, at folk arbejder gratis. Vi har ansatte under 18, og de ved jo ikke, at det ikke er noget, man må.« Kilde: Anonym ansat i Espresso House.

»Der blev lavet et Facebook-opslag i vores gruppe, hvor der stod, at det var obligatorisk at møde op. Man skulle komme kl. 18, og så fik vi en liste med opgaver, der skulle klares, og så skulle vi arbejde, indtil det var færdigt. Det var så først kl. 01 om natten,« fortæller Sabine Vestergaard, der var ansat som fuldtidsbarista i tre måneder.

»Hvis man spurgte om løn, så fik man at vide, at nej, selvfølgelig fik man ikke det. Det var altså syv timers gratis arbejde,« fortsætter Sabine.

21-årige Frederikke Svelle er tidligere Coffee Shop Manager (butikschef, red.) i Espresso House, og hun bekræfter over for B.T., at hun er blevet bedt om at arrangere de ulønnede rengøringsaftener.

»Jeg er blevet bedt om at holde flere af den slags aftener, men jeg har sagt, at jeg ikke ville. Jeg synes ikke, at pizza er en betaling, men jeg ved, at mange har afholdt dem,« fortæller Frederikke Svelle, som har insisteret på at gøre sin kaffebar ren selv i stedet for at få baristaerne til at gøre det gratis.

Frederikke Svelle er tidligere Coffee Shop Manager (butikschef, red.) i Espresso House. Hun sagde sit job op, fordi hun blandt andet blev bedt om at presse ansatte til at komme på arbejde, selvom de var syge: »Jeg fik at vide, at jeg bare skulle presse folk eller lokke dem med en biografbillet.«

Frederikke Svelle fortæller, at Coffee Shop Managers bliver rådet til at holde ulønnede personalemøder hver måned.

»Jeg synes ikke, at det er i orden. Espresso House ansætter nogle dygtige mennesker, og så smider de det på jorden. De behandler ikke deres kolleger ordentligt,« siger hun.

B.T. har over længere tid forsøgt at få et interview med Espresso Houses direktør, Claus Skovfoged, men Espresso House vil fortsat kun udtale sig skriftligt via en talsperson:

'Det er en klar fejl, hvis nogen bliver bedt om at udføre arbejdsopgaver, som de ikke er vagtplanlagte til og dermed aflønnede for. Vi beklager meget, hvis det har fundet sted i nogle af vores kaffebarer.'