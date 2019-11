Efter at have været ansat som barista i Espresso House, ville 24-årige Josephine Wilken aldrig selv røre maden, der bliver solgt i kaffebarerne.

Det er nemlig, ifølge Josephine, helt almindeligt som ansat at blive bedt om at sælge gammel mad til kaffekædens kunder – og selv, hvis hun smed det ud, kunne det stadig blive solgt.

»Vi havde nogle spirer, som blev brugt til sandwich. De var to dage for gamle, lækkede vand og var helt gule, og dem smed jeg ud, men min leder fiskede det op igen og sagde, at så længe det ikke lugtede eller så rigtig ulækkert ud, så kunne vi godt bruge det.«

Det fortæller Josephine Wilken, som selv har en bachelor i blandt andet fødevaresikkerhed og derfor godt vidste, at madhåndteringen i Espresso House ikke levede op til kravene.

24-årige Josephine Wilken var ansat i Espresso House i seks måneder.

»Mange kunder klagede, men vi ansatte havde jo forsøgt at smide det ud én gang, men blev bedt om at bruge det alligevel,« fortæller Josephine.

I Espresso House kan man ofte se kaffebarens sandwich, foccaciaboller og muffins ligge udstillet i en montre, så man som kunde kan se, hvad man får.

Hvad man ikke ser, er dog, ifølge Josephine Wilken, at de udstillede varer ofte bliver pakket ind igen og solgt som nye, friske varer, selv om de har stået fremme i montren i 16 timer.

»Udstillingsvarerne var som regel foccaciabrød med dressing eller kød i, som kun kan holde en dag, og min overordnede mente, vi skulle pakke det ind i film om aftenen, og så sælge det om morgenen. Jeg ville ikke en gang spise det. Det var uspiseligt.«

Espresso House ved Vimmelskaftet i København.

Josephine Wilken fortæller, at hun ofte påpegede over for sin butiksleder, at Espresso House havde et problem, når det kom til fødevarehåndtering, men det blev aldrig taget alvorligt.

Derfor måtte hun gang på gang lange mad over disken, som hun ikke engang selv ville røre, til uvidende, betalende kunder.

Josephine mener selv, at den dårlige fødevarehåndtering kan have noget at gøre med, at Espresso House lader meget unge mennesker få lederstillinger, og da hun selv var ansat, var hendes leder da også kun 21 år, fortæller hun.

»Det er så useriøst at sætte en 21-årig til at styre det cirkus. De kunne godt trænge til at få nogle mere modne mennesker ind til at stå for det hele. Sådan noget som fødevaresikkerhed bliver ikke håndhævet ordentligt, når du har en leder, der lige er kommet fra gymnasiet.«

Josephine Wilken er langt fra den eneste, der har oplevet kritisabel fødevarehåndtering.

B.T. har talt med 54 ansatte og tidligere ansatte, og mange af dem fortæller, som Josephine, at de er blevet bedt om at pakke udstillingsmad ind i nyt papir, og nægtede de, fik de en advarsel af deres leder.

Andre fortæller, at når de ikke kunne nå at vaske op, blev kundernes kaffe serveret i brugte kopper, som blot blev skyllet af.

Mange af B.T.s kilder fortæller, at der i kaffebarerne har været store problemer med bananfluer.

Dette opslag blev delt i en lukket Facebookgruppe for ansatte i en Espresso House-kaffebar i sommeren 2018.

En kilde fortæller endda, at de ansatte på grund af fluerne sprøjtede med insektgift i et rum, der var direkte forbundet med en kagemontre inde i butikken.

Men det er slet ikke det hele.

En tidligere medarbejder, som ønsker at være anonym, har sendt B.T. et billede fra en intern Espresso House-Facebookgruppe.

Her fremgår det, at kaffebaren på et tidspunkt havde rotter, og at lederen direkte bad sine ansatte om at lyve over for kunder og sige, at kaffebaren havde haft 'store tekniske problemer'.

Da B.T. forholder Espresso House spørgsmålet, om de mener, at det er rimeligt at bede deres ansatte om at lyve for kunder om rotter, er svaret, at det synes de ikke, men:

'Derfor har vi også klare procedurer for, hvordan vi håndterer eventuelle skadedyr i vores kaffebar, og de indebærer ikke at lyve. Tværtimod har vi træning og ledelse i, hvad vores kolleger skal gøre og orientere om i forbindelse med skadedyr,' skriver Espresso House's talsperson i en mail.

B.T. spørger også til den gamle, udstillede mad, som baristaerne er blevet bedt om at pakke om, så det fremgår frisk, og til det lyder svaret:

'Vi serverer selvfølgelig kun mad, der er inden for holdbarhedsdato. Det har vi klare regler og rutiner for.'