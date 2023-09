Det er et selskab, som Lau Svenssen har kendt i mange år.

Og hvis han skal være helt ærlig – og måske også lidt hård – så har det været drevet en smule »spejderagtigt« på det seneste. Alligevel mener den erfarne investor og faste porteføljeforvalter i Millionærklubben, at Drägerwerk-aktien er en langsigtet vinder:

»Hvis den virksomhed var amerikansk, så ville de tjene tyve gange mere i overskudsgrad. Men det er stadig en langsigtet vinder,« siger Lau Svenssen i fredagens udgave af Millionærklubben.

Drägerwerk er et tysk selskab, som udmærker sig ved at lave produkter, der hjælper mennesker med at trække vejret. Det er eksempelvis respiratorer, dykkerudstyr og gear til røgdykkere. Som aktie er selskabet kendt for at være illikvid – hvilket vil sige, at der ikke er ret mange aktier, der bliver købt og solgt på en given dag.

Det seneste stykke tid har Drägerwerk-aktien dog haft det hårdt. De seneste fem år er aktien faldet med 21,6 procent, mens den det seneste år er steget med 'kun' 4,2 procent

Aktien havde kronede dage under coronakrisen, hvor den i en lang periode handlede til en pris på mere end 60 euro stykket.

»De fik jo et ordentligt boom og fik solgt alt hvad de kunne, gearede lidt op og så i 22 gik de kraftigt ned med omsætningen. Og i år er de næsten nede og lande et underskud,« fortæller Lau Svenssen.

Han bemærker dog, at selskabet nu har haft gang i en oprydning. Man har blandt andet ændret aktie- og selskabsstrukturen, fortæller den erfarne investor.

»De er ved at blive voksne og er på vej ud af puberteten. Nu skal de ikke være en del af spejderbevægelsen, men begynde at tjene penge og være en dynamisk virksomhed. Det er imponerende, hvad de kan,« siger Lau Svenssen og tilføjer:

»Jeg skal have flere (aktier, red.).«'

