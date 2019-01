I en del år har der været godt gang i boligfesten på ejerlejlighedsmarkedet. Særligt i storbyerne har sælgerne kunne læne sig tilbage og kræve gradvist højere og højere priser - og det er gået stærkt med at få en underskrift på salgsaftalen.

Men ifølge nye tal fra Boliga, tyder det på, at festen er slunken. Salgstiden på ejerlejligheder i Københavns kommune har nemlig ligget stille siden 2017 - og på Frederiksberg er den steget beskedent fra 60 til 65 dage sidste år.*

Også i Aarhus og Aalborg er tiden, det tog at komme af med en ejerlejlighed, stort set uændret. I smilets by tog det - med 79 dage - fire dage længere end året og før. I den nordligste storby steg salgstiden med tre dage til 66. I Odense - hvor det tog 64 dage at sælge en ejerlejlighed - er billedet stort set det samme. Salgstiden er faldet med en enkelt dag.

Sælgere må gå på kompromis

Det er et billede, som Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom ved Realkredit Danmark, kan nikke genkendende til. Men selvom udviklingen har betydet, at nogle sælgere har måttet gå på kompromis for at komme af med deres bolig, er der dog ikke grund til den helt store sælgersorg;

»Har man som sælger været ramt af opbremsningen på markedet for ejerlejligheder og endt med at give et prisnedslag for at få afsluttet salget, kan man under alle omstændigheder glæde sig over, at man har fået en væsentligt højere pris for boligen, end man i sin tid gav for den,« siger Christian Hilligsøe Heinig til Boliga.

»Når det er sagt, har det lavere tempo på boligmarkedet i landets store byer også været en velkommen nyhed for boligkøberne, der har haft bedre tid til at overveje købsbeslutninger og ikke i samme omfang har skulle ladet sig stresse af eventuelt andre interesserede købere.«

Det geografiske boligmarked flader ud

Hvor salgstiden er steget eller har stået stille i landets store byer, ser det anderledes ud, når man bevæger sig væk fra indre by eller ud på den anden side af ringvejen. Prisvæksten på tværs af regionerne er nemlig den mest ensartede i mange år, siger Christian Hilligsøe Heinig til Boliga.

»Udviklingen drives ikke kun af en aftagende prisvækst i de dyreste områder – herunder københavnsområdet – men også af, at resten af landet over de senere år i højere grad er kommet med på boligopsvinget. Denne tendens, venter vi, vil vare ved ind i 2019, og den kan endda blive forstærket yderligere som en konsekvens af opbremsningen på markedet for ejerlejligheder.«

*Boliga har opgjort det gennemsnitlige antal dage, fra en ejerlejlighed har ramt boligmarkedet, til den er blevet solgt i hhv. 2017 og 2018.