December er ofte lig med gløgg og æbleskiver.

Der er ikke noget som en slentretur igennem Aalborg med en varm kop gløgg, imens byen er lyst op af julelys – og måske sne?

Men hvor finder du god gløgg?

B.T. Aalborg har samlet en række bud på steder, hvor du kan få en kop af den varme krydrede juledrik.

Ma Petite France har den franske udgave af gløgg i deres lile vinbar. Vis mere Ma Petite France har den franske udgave af gløgg i deres lile vinbar.

Hvis du er blot en smule frankofil, kender du formentligt til den lille franske vinbar i Nørregade.

Derfor er det naturligvis også den franske gløgg vin chaud, som dog lidt ligner den udgave, vi kender i Danmark. Her kan du få en hvid udgave med anis, kanel og nelliker og en rødvinsudgave med appelsin, kanel og nelliker.

Uanset hvilken udgave, du vælger, bliver din gløgg serveret med frisk appelsin og lidt pebernødder.

Du finder både Ma Petite France i Nørregade og ikke mindst deres lille julebod på Nytorvs julemarked.

Hvor: Nørregade 6, 9000 Aalborg og Nytorv ved Salling

Penny Lane har – foruden gløgg – også lækre klejner. Foto: Penny Lane Vis mere Penny Lane har – foruden gløgg – også lækre klejner. Foto: Penny Lane

Penny Lane er kendt for deres lækre bagværk, men i de kolde måneder kan de også diske op med en formidabel gløgg!

Her får du en gløgg, som er fyldt med mandler og romrosiner!

Så kan man fortsætte julegaveindkøbene med varme i kroppen.

Hvor: Skipper Clements Gade 1a, 9000 Aalborg

VeganDóttir har lagt op til hyggelige adventssøndage med gløgg og bål. Foto: Hannah Pemberton Vis mere VeganDóttir har lagt op til hyggelige adventssøndage med gløgg og bål. Foto: Hannah Pemberton

Hos VeganDóttir kan du få en lækker kop gløgg at varme dig på, men det er dog kun på adventssøndag – og så er den endda gratis, for du får nemlig et varmt glas gløgg med ethvert måltid.

Det vil sige, at uanset om du bestiller risengrød eller burger, kan du få et glas gløgg med i købet.

Du kan fejre advent ude på Hjulmagervej søndag 12. og 19. december mellem klokken 12 og 18, hvor VeganDóttir tænder bål og byder på risengrød og gløgg

Hvor: Hjulmagervej 58, 9000 Aalborg

Hos Teater Nordkraft kan du få både julegaveindpakning, pebbernødder og gløgg i løbet af december. Foto: Helen Steensbæk Schrøder Vis mere Hos Teater Nordkraft kan du få både julegaveindpakning, pebbernødder og gløgg i løbet af december. Foto: Helen Steensbæk Schrøder

Ved Teater Nordkraft kan du alle torsdage frem til jul fra klokken 16 til 19 gå forbi Turbinetorvet og nyde et glas gløgg – imens andre pakker dine julegaver ind for dig!

Det kræver blot, at du køber en teatergave, og så sørger teateret for indpakning og gløgg, pebernødder og julemusik i stride strømme. Det er da lige til at komme i juletemning af!

Hvor: Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg