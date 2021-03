En underviser på CBS følte sig krænket over sangen ‘Den danske sang er en ung blond pige'. Sangen var ekskluderende.

Studerende på Københavns Universitet har for nylig fået forbud mod opkalde intro-hold med nye studerende efter lande. Det kan være ekskluderende, hvis et hold kalder sig Finland eller Japan.

Krænkelsesdebatten- og kulturen er konstant leveringsdygtig i nye eksempler på krænkelser eller forsøg på at undgå at træde nogen over tæerne.

Og nu melder kosmetik- og forbrugsgiganten Unilever sig ind i krænkelsesdebatten.

'Normal'. Dette ord er snart fortid på Unilevers shampoo og andre produkter. Foto: Produktfoto. Vis mere 'Normal'. Dette ord er snart fortid på Unilevers shampoo og andre produkter. Foto: Produktfoto.

I fremtiden bliver det ikke længere muligt at købe Unilevers Sunsilk Shampoo til ‘normalt’ hår eller en Dove-sæbe til ‘normal’ hud, skriver Finans.dk.

Unilever, der er blandt verdens største producenter af forbrugsprodukter og har danske Nils Smedegaard Andersen som bestyrelsesformand, vil nemlig fjerne ordet ‘normal’' på sine produkter.

Det sker for at sikre, at ingen kunder skal føle sig ekskluderede, fordi de ikke har 'normalt' hår, men måske lidt småfedtet hår med skæl eller lidt tør og irriteret hud – og derfor ikke er en del af den 'normale' forbrugerskare.

Unilever oplyser, at det er slut med at bruge ‘normal’-betegnelsen, fordi ‘globale undersøgelser har vist, at industriens brug af ordet ‘normal' til at beskrive for eksempel hår eller hud får de fleste mennesker til at føle sig ekskluderede.

Nils Smedegaard Andersen. Foto: Bjarne Lüthcke Vis mere Nils Smedegaard Andersen. Foto: Bjarne Lüthcke

Det skriver CNN Business.

Unilever forklarer videre, at koncernens markedsundersøgelser viser, at hele syv ud af ti kunder er enige i, at brugen af ordet ‘normal’ fremkalder en negativ følelse af eksklusion.

Føler du dig ekskluderet, hvis der står 'normal' på en shampoo eller et lignende produkt?

Unilever, der er kendt for mærker som Dove og Axe, når flere end 2,5 milliarder forbrugere i over 190 lande.

»Vi ved godt, at bare fordi vi fjerner ordet ‘normal’ fra vores produkter og indpakning, så afhjælper det ikke alene problemet (med at føle sig ekskluderet, red.), men det er et vigtigt skridt på vejen,« lyder det fra Unilever.

Vaniljebøtterne før og efter. Foto: Tørsleff Vis mere Vaniljebøtterne før og efter. Foto: Tørsleff

Flere virksomheder har ændre navn på deres produkter eller udseendet på deres emballage i lyset af krænkelsesdebatten.

Senest har Frisko lagt Kæmpe Eskimoen i glemslens store fryser. Nu hedder den ikoniske is Solbær Stang.

Tidligere i år besluttede Tørsleff af fjerne den ikoniske vaniljemand på sine dåser med vaniljesukker. Nu prydes de i stedet af en vaniljestang.