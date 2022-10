Lyt til artiklen

Efterårsferien er sparket i gang, og for mange er det lig med hyggelige stunder i eget hjem.

Men det kan i år blive en af de dyrere ferier i hjemmet.

Energikrisen med stigende priser buldrer, ligesom danskerne er presset af en høj inflation. I den anledning er det nærliggende at vide, hvordan man bedst muligt kan spare på strømmen.

Det har Danfoss listet op i en pressemeddelelse:

De 7 spareråd Tip 1: Sænk varmen og bevar komforten

»Ifølge Teknologisk Institut sparer man 5 procent energi for hver gang man sænker rumtemperaturen med én grad. Det er vigtigt, at varmen fordeles ligeligt i rummet, da man dermed kan sænke temperaturen, uden at det føles koldere.« »Benyt dig derfor af alle radiatorer i lokalet i samme rum, og indstil dem til samme niveau. Du sparer intet ved at skrue ned eller slukke for en af dine termostater. De andre radiatorer skal derimod arbejde hårdere for at opvarme dit hjem, hvilket resulterer i en dårligere varmefordeling.« Tip 2: Dæk ikke termostaten til

»Du må aldrig tildække eller blokere din termostat med genstande, som kan forhindre en nøjagtig rumtemperaturaflæsning. Disse omfatter blandt andet tøj, gardiner eller møbler, der er placeret enten over eller foran termostaten.« Tip 3: Hav samme indstilling om dagen – men sænk temperaturen om natten

»Hvis du konstant justerer dine rumtermostater i løbet af dagen, sparer du hverken energi eller penge. Indstil termostaterne, og lad dem styre rumtemperaturen selv.« »Du kan spare energi og dermed penge ved at skrue dine radiatorer 2-3 grader ned om natten. Ved 17°C sikrer du dig også en bedre og sundere søvn. Men husk: Hvis du skruer mere end tre grader ned, vil de penge, du kan spare, blive brugt på at genopvarme rummet igen.« Tip 4: Sluk termostaterne, når du lufter ud

»Sluk for alle termostaterne i rummene, når du skal lufte ud. Åben alle døre og vinduer i fem-seks minutter og skab gennemtræk. Når du er færdig med at lufte ud i rummet, skal du skrue dem tilbage til den samme indstilling, som de stod på, før du slukkede for dem.« Tip 5: Vælg den rette placering

»Når din rumtermostat til gulvvarmen er placeret et passende sted – på en indvendig væg monteret cirka 1,5 meter over gulvet – får den en bedre måling af rummets temperatur hvilket giver en bedre regulering. Husk at holde din termostat ude af direkte sollys for at sikre en mere nøjagtig aflæsning.« Tip 6: Udskift termostater, hvis de er mere end 15 år gamle

»Hvis din termostat er mere end 15 år gammel, er der formentlig store besparelser at hente i at udskifte termostaten. Har du ældre termostater, bør du også tjekke dine ventiler, som er placeret under termostatføleren.« Tip 7: Skru ned, når du er ude at rejse eller væk i længere tid

»Hvis du forlader dit hjem i en længere periode, kan du spare en hel del

energi ved at sænke temperaturen.« Kilde: Danfoss.

»Vi kan allesammen mærke de stigende priser, og det ser desværre ud til kun at blive værre i løbet af vinteren. Heldigvis kan man som forbruger følge en række gode råd og billige tiltag, som kan begrænse energiforbruget. Det gælder for både private husholdninger og virksomheder,« fortæller produktchef hos Danfoss, Michael Nielsen.

»Det giver mening at kigge sparetips igennem, for mange danskere har mulighed for at spare meget energi med relativt simple løsninger. Det kan være smarte termostater, bedre isolering eller noget helt tredje,« tilføjer han.

Et af sparerådene er blandt andet, at man kan skrue ned for temperaturen i den tid eller dage, hvor man ikke hjemme.

For tommelfingerreglen er, at man sparer fem procent på varmeregningen, hver gang man skruer én grad ned, lyder det fra Danfoss.

Ifølge Danfoss kan man i så fald skrue ned til 17 grader – og i nogle tilfælde 14 grader. Men længere ned må det ikke komme, da det kan give skader på boligen.

Sundhedsstyrelsen opfordrer dog til, at man holder en indetemperatur på minimum 18 grader, såfremt man er hjemme, af helbredsmæssige årsager.

Et dårligt indeklima medfører nemlig uoplagthed, træthed, hovedpine, irritation af slimhinder i øjne, næse, svælg og luftveje ifølge Sundhedsstyrelsen.