Flere har oplevet, at der på den ene eller anden måde er et problem med deres nye foreløbige ejendomsvurdering - og så kan det fylde om man skal klage eller lade være.

Det kunne give god mening at klage, hvis du har fået en for lav ejendomsvurdering, men på samme tid står til en skatterabat.

Sådan lyder vurderingen fra Mikael Mogensen, der er økonom i Jyske Realkredit, skriver Børsen.

»Dem, som med en korrekt vurdering ville opnå en skatterabat, de skal klage over en for lav vurdering. Hvis det sker, får de en for lav skatterabat. Hvis vurderingen så på et tidspunkt bliver korrekt, så kommer de til at betale mere i skat, som ikke er omfattet af en rabat,« siger han til Børsen.

Tidligere har vi her på Euroinvestor skrevet om, at alle 1,7 mio. danske boligejere i september kunne se deres foreløbige 2022-ejendomsvurdering, som deres nye boligskat fra 1. januar 2024 er beregnet på.

Ved den nye boligskattereform står 80 pct. til en skattelettelse, mens 20 pct. står til en skattestigning.

Dog vil de boligejere, der oplever at deres skat stiger ved årsskiftet få en skatterabat på forskellen fra den gamle til den nye boligskat, som de vil fortsætte med at få indtil de flytter fra boligen.

Og eftersom boligejerne fremover vil få en ny ejendomsvurdering hvert andet år, som deres boligskat skal beregnes ud fra, kan det give god mening at starte med en så høj skatterabat som muligt, da skatterabatten kun bliver givet en gang.