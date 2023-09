Hvis du som boligejer har fået en ny ejendomsvurdering, der vurderer ens bolig til at være mere værd end tidligere, kan du så få sænket bidragssatsen på ens realkreditlån?

Det spørgsmål har Euroinvestor stillet Karsten Engmann Jensen, der er privatøkonomisk rådgiver i sit eget firma, Pengeministeriet.

Men før vi får svar på spørgsmålet, så lad os lige starte fra begyndelsen:

Når du som boligkøber går ned i banken for at låne til at købe en bolig, kigger banken på ens belåningsgrad. Belåningsgraden er forholdet mellem restgælden i ens bolig og ens boligs værdi. Den angiver altså i hvor høj grad, at ejendommen er belånt.

Belåningsgraden er med til at bestemme, hvor stor en bidragssats, du skal betale.

Biddragssatsen er det beløb, som du hver termin betaler til dit realkreditinstitut for at administrere ens realkreditlån. Den sættes alt efter, hvor sund en økonomi den enkelte boligejer har.

Altså jo mindre belåningsgrad, jo sundere en økonomi og dermed jo lavere bidragssats.

Tirsdag kunne alle 1,7 mio. danske boligejere logge på Vurderingsportalen og se deres foreløbige ejendomsvurdering for 2022, hvilket du kan læse mere om her.

Og her kunne en række boligejere læse, at deres bolig nu er mere værd, end de tidligere har fået vurderet den til, da de skulle have deres realkreditlån og dermed fik udregnet deres belåningsgrad.

I sådan et tilfælde opstår spørgsmålet: Hvis ens bolig nu er mere værd end tidligere, er belåningsgraden så sat for højt? Og betaler man så ikke for meget i bidragssats?

Dit lån udgør jo mindre af boligens anslåede værdi.

Burde man så ikke kunne tage den nye ejendomsvurdering med ned i banken og få sat ens bidragssats ned?

Til det spørgsmål svarer Karsten Engmann Jensen:

»Man kan ikke tage selve ejendomsvurderingen med ned i banken, men man kan gå ned og bruge den overfor banken til at sige: Min ejendom er åbenbart mere værd. Må jeg bede om en ny vurdering med henblik på ny belåning, som så gør, at jeg får en lavere bidragssats?«

Han tilføjer, at man dog ikke kan få ændret bidragssatsen på sit nuværende lån.

»Desværre har bankerne lavet systemet sådan, at man skal optage et nyt lån, før man får glæde af en lavere bidragssats,« forklarer den økonomiske ekspert.

»Du kan ikke forhandle dig til en lavere bidragssats, så skal du ændre lånet, men så bliver bidragssatsen til gengæld fastsat på ny,« tilføjer han.

